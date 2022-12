Brugg «Besonders mein Vater war skeptisch gegenüber dem Jugendfest»: Warum der diesjährige Redner vor allem bitter-süsse Erinnerungen an den Anlass hat Am 30. Juni findet der Höhepunkt im Brugger Festkalender statt. Erste Ideen für seine Ansprache, hat Schriftsteller Urs Augstburger der AZ bereits verraten.

Exklusiv für Abonnenten

Schriftsteller Urs Augstburger veröffentlichte 2012 den Jugendfestroman «Als der Regen kam». Alex Spichale

An die Jugendfestreden hat er keine guten Erinnerungen. Urs Augstburger sagt mit einem Lachen: «Ich weiss genau, ich habe mich gelangweilt.» Der 57-Jährige lässt beim Kaffee den Blick über die Altstadt wandern. Obwohl der Schriftsteller seit bald drei Jahrzehnten nicht mehr in Brugg, sondern in Ennetbaden lebt, ist seine Verbundenheit mit dem Prophetenstädtchen spürbar. An diesem sonnigen Nachmittag sind viele Menschen gemächlich unterwegs, ab und zu nickt Augstburger jemandem zu.

In wenigen Tagen wird es mit der ruhigen Stimmung vorbei sein, der Höhepunkt des Jahres rückt näher. Der Journalist erklärt:

«Das Jugendfest ist das wichtigste Fest in Brugg – das merkt man schon als Kind.»

Als gebürtiger Brugger hatte der diesjährig designierte Jugendfestredner vom Kindergarten bis zur vierten Bezirksschulklasse an dem Anlass teilgenommen. Als er acht Jahre alt war, zog die sechsköpfige Familie vom Bodenacker ins historische Farbhaus an der Spiegelgasse. Augstburger sagt: «Meine Eltern stammten ursprünglich aus der Ostschweiz. Sie waren ‹Zugezogene›.»

Urs Augstburger nahm in seiner Kindheit und Jugend jedes Jahr am Anlass teil, hier zirka 1981 in der vierten Bezirksschulklasse. zvg

Beide, er ein «Bähnler» und sie Sekretärin bei der reformierten Kirche, beäugten die Brugger Tradition zuerst eher kritisch. Augstburger erklärt dazu: «Besonders mein Vater war skeptisch gegenüber dem Jugendfest.»

Dieser hatte noch die versehentlichen Luftangriffe der Amerikaner auf die Stadt Schaffhausen erlebt. «Er lehnte das militärische ab, was die Uniformen der Knaben am Jugendfest hatten.» Augstburger selbst machte seine eigenen Erfahrungen.

«Zum Glück hat das nicht geklappt»

So kann Urs Augstburger «Millionen» und darunter vor allem bitter-süsse Erinnerungen an die Brugger Tradition nennen. Er sagt: «Zu meiner Zeit war das Fest noch viel kompetitiver und das <Tüschle> extrem wichtig.» Für die Knaben galt es früher beim Handballturnier zu bestehen. «Was aber, wenn man Handball nicht gut fand oder beim <Tüschle> nicht gewählt wurde?», führt der Schriftsteller aus.

Als Schattenseite nennt Augstburger weiter, habe er vorgängig jeweils zwei Monate lang am Mittwochnachmittag einen Tanzkurs besuchen müssen. Zudem seien die Geschlechter damals klar getrennt gewesen: «Die Jungs haben Handball gespielt, die Mädchen Reigen getanzt.»

Jugendfest zirka im Jahr 1977. zvg

Heute sei es besser: «Alle können alles machen.» Inzwischen hätten auch seine eigenen Töchter als Zuschauerinnen am Fest teilgenommen:

«Sie fanden es schade, dass es so etwas nicht in Baden gibt.»

Mit 25 Jahren hatte Augstburger der Tradition einmal für eine ganze Weile den Rücken gekehrt. Er verliess das Prophetenstädtchen: «Brugg ist eine superschöne Stadt, war mir damals aber zu langweilig und zu verschlafen.» Augstburger wollte zudem Bezirksschullehrer werden.

Regelmässig ist Urs Augstburger im Salzhaus anzutreffen. Alex Spichale

Rückblickend sagt er: «Zum Glück hat das nicht geklappt.» Etwa drei Semester studierte er Geschichte, Germanistik und Anglistik. Doch das akademische Umfeld lag ihm nicht.

Als er die Aufnahmeprüfung für die Ringier Journalistenschule bestanden hatte, brach er das Studium ab. Heute arbeitet Augstburger zwischen 70 und 80 Prozent für das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), ist verantwortlich für Koproduktionen im Dokumentarfilmbereich.

Sein Buch rief viele «Heimwehbrugger» auf den Plan

Neben seinem Job beim SRF schreibt Urs Augstburger Bücher. Seit 1997 hat er zehn Romane veröffentlicht. Nur auf das Schreiben setzen wollte der Ennetbadener nie. In der Schweiz sei es schwierig, nur davon zu leben, gerade wenn man Familie habe, räumt der Vater zweier erwachsenen Töchter ein. «Wäre ich selbstständig, hätte ich wohl auch keine Zeit in Ruhe zu schreiben.»

Im Lauf seiner Buchveröffentlichungen verstärkte sich für Urs Augstburger die Ahnung, dass er wohl mal für die Jugendfestrede angefragt werden könnte. 2012 publizierte er dann seinen Alzheimer-Roman «Als der Regen kam», der rund um das Brugger Jugendfest spielt. Für sein Buch habe er 100 Jahre zurückrecherchiert und stellte Erstaunliches fest:

«1910 war das Fest praktisch gleich, wie ich es noch erlebt habe.»

In den letzten dreissig Jahren habe es sich dafür extrem verändert.

Im Jahr vor der Pandemie konnte das Jugendfest noch wie geplant stattfinden. Alex Spichale (4. Juli 2019)

Bei keinem anderen Buch bekam er so viele Reaktionen wie bei «Als der Regen kam». Immer wieder meldeten sich – Augstburger nennt sie «Heimwehbrugger» – mit ihren persönlichen Geschichten bei dem Autor. «Da habe ich gelernt, wie viele Ex-Brugger oder solche, die hier im Militär waren, inzwischen über die ganze Schweiz verteilt sind.»

Doch auch das inzwischen vergriffene Buch – aktuell sind wenige Exemplare beim City-Coiffure in Brugg erhältlich – sorgte für keine Einladung als Jugendfestredner. Erst 2020 kam die Anfrage. «Da ist sie doch noch gekommen und dann ist das Fest coronabedingt zweimal ausgefallen», erinnert sich Augstburger.

«Das Jugendfest ist oft mehr der Tag der Alten»

In gut zwei Wochen gilt es für Urs Augstburger nun doch ernst. Fertig sei seine Rede noch nicht, erklärt der 57-Jährige, im Kopf sei er aber ständig daran. «Es ist eine wirklich schwierige Aufgabe», sagt der Journalist. Angedacht ist momentan, dass sich die Ansprache um das Thema Mut und die Tradition des «Tüschle» dreht. Grundlage dafür sollen seine Erinnerungen an das Jugendfest sein, Geschichten, die er selbst erlebt habe.

Urs Augstburger, Jugendfestredner 2022. Alex Spichale

Denn für Augstburger ist klar:

«Schriftsteller sollen keine Reden schwingen, sondern Geschichten erzählen.»

Wichtig sei ihm insbesondere, dass die Leute sich nicht langweilen und die Rede wirklich für die Kinder sei. «Das Jugendfest ist oft mehr der Tag der Alten, der Nostalgie.»

Ob es in der Ansprache auch einen Bezug auf das coronabedingte Alternativprogramm im 2020, die «Galerie des Jugendfest(t)räume», gibt, steht aktuell aus.

Im Salzhaus wurde damals eine multimediale Show geboten, unter anderem las Augstburger aus einer selbst geschriebenen Geschichte vor. Er sagt: «Wir mussten erfinderisch sein. Wir wussten, dass zum Zeitpunkt des Jugendfestes die Museen als eine der ersten Institutionen wieder offen haben dürfen. Also musste es etwas Museumsartiges sein.»

Alternativ zum abgesagten Jugendfest gab es 2020 eine Kunstinstallation im Salzhaus Brugg mit Livemusik und Lesung des Schriftstellers Urs Augstburger. Claudia Meier (29. Juni 2020)

Gleichzeitig galt es, die maximale Zahl von 50 Personen und die Abstandsregeln einzuhalten. Trotz Pandemie konnte der Event zirka 1500 Besucherinnen und Besucher anlocken. Inwiefern er die Veranstaltung in seiner Rede erwähnte, überlegt Augstburger noch. «Es müsste selbsterklärend sein, weil viele das Projekt gesehen haben, viele aber auch nicht», führt er aus.

Sein aktueller Roman «Das Dorf der Nichtschwimmer» spielt in Disentis GR, mittlerweile einer «zweiten Heimat» für den Autor. Ob sich Brugg nach dem 30. Juni nochmals als Schauplatz in seine Bücher schleicht? Wohl eher nicht, sagt Augstburger mit einem Kopfschütteln. «Brugg ist nur in Zusammenhang mit dem Jugendfest einzigartig.»