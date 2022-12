Brugg Besonders in der Adventszeit ist diese Pflanze beliebt: Wie der empfindliche Weihnachtsstern richtig gepflegt wird Im Winter erhält der Weihnachtsstern Einzug ins Eigenheim. Die Geschäftsführerin des Brugger Blumenladens Amaryllis gibt einige Tipps, wie man sich möglichst lange daran erfreuen kann.

Der Weihnachtsstern blüht von November bis Februar. Walter Schwager

Der Weihnachtsstern – bekannt als Adventsstern, Christstern oder Poinsettie – hält während der Wintermonate wieder Einzug in die warmen Stuben. Die Pflanzenart aus der Gattung der Wolfsmilchgewächse wird besonders in der Weihnachtszeit kultiviert. Grund dafür ist auch ihre Blütezeit von November bis Februar.

Opportun ist die meist dunkle Jahreszeit. Dadurch, dass der Weihnachtsstern eine Kurztagspflanze ist, braucht er mindestens zwölf Stunden Dunkelheit, damit er seine Blüten bilden kann und die Färbung der Blätter angeregt wird.

Gutes Hegen und Pflegen ist hier von Vorteil

Um auch über die kalte Jahreszeit hinaus die Pflanze als Stubendekoration erhalten zu können, ist ein einwandfreies Hegen und Pflegen unausweichlich. Dazu müssten einige Dinge berücksichtigt werden, sagt Isabelle Keller, Geschäftsführerin vom Blumenladen Amaryllis in Brugg:

«Der Weihnachtsstern mag einen hellen und warmen Standort. Beim Giessen sollte man mässig vorgehen und auf Durchzug in den Wohnräumen möglichst verzichten.»

Während die Bäume in der Herbstzeit so allmählich ihre Blätter verlieren, ist es gemäss Keller wichtig, den Weihnachtsstern in einen Raum zu stellen, in den kein Störlicht wie Mondschein oder Laternenlicht gelangt. Derweil blühen die Blätter durch das natürliche Tageslicht zu neuer Frische auf.

Isabelle Keller vom Blumenladen Amaryllis in Brugg verkauft Weihnachtssterne. Selina Mosimann

Voraussichtlich verkauft Amaryllis laut Keller in der achtwöchigen Ausstellzeit im November und Dezember 80 bis 100 Weihnachtssterne. Für sie, die vor ein paar Jahren diese Pflanzenart kultiviert habe, sei dies eine kleine Anzahl, weil gerade Grossverteiler davon grosse Mengen verkauften.

Was den Weihnachtsstern so besonders macht

Aber wieso ist der Weihnachtsstern so beliebt? Einerseits ist die Pflanze durch die richtige Pflege einige Jahre haltbar. Zudem zeichnet sie sich durch ein wechselndes Farbenspiel zwischen Sommer und Winter aus. Nachdem im Frühjahr alle farbigen Blätter abfallen, wachsen im Sommer zunächst tiefgrüne Blätter.

Aufgrund der kälteren sowie dunkleren Monate in der Blütezeit, wandeln sich diese vermehrt rötlich um. Dazu erreicht die Pflanze in ihrer süd- und mittelamerikanischen Heimat eine Wuchshöhe von bis zu vier Metern, was ihre Pracht zusätzlich betont. Für das Eigenheim ist jedoch die Züchtung der europäischen, verzweigten und buschigen Topfpflanze mit einer Höhe von etwa 30 bis 60 Zentimetern verfügbar.

Die Azteken sahen den Weihnachtsstern als Symbol für Reinheit an. Walter Schwager

Erst gelangte die Pflanze in die USA und bald darauf nach Europa

Ursprünglich stammt der Weihnachtsstern aus Mexiko und gelangte im frühen 18. Jahrhundert in die USA und kurz darauf nach Europa. Bereits die Azteken waren fasziniert von den farbigen Blättern, was die Blume schnell zum Symbol der Reinheit machte.

So schön wie die Blume aussehen mag, ist auch Vorsicht geboten. Da der Weihnachtsstern zu den Wolfsmilchgewächsen gehört, beinhaltet er einen weissen Milchsaft, der giftig ist und zu Hautreizungen führen kann. Dementsprechend ist beim Schneiden und Umtopfen zu Handschuhen zu raten.