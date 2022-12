Brugg Besitzerin Swiss Prime Site informiert: Das passiert 2025 mit dem ehemaligen Jelmoli-Haus Fünf Teams von Architekten und Landschaftsarchitekten haben Vorschläge für die Zukunft des City-Galerie-Areals in Brugg erarbeitet. Gemäss dem Siegerprojekt soll sich einiges verändern.

Hinter dem Altbau soll ein zweites, winkelförmiges Gebäude entstehen. Visualisierung: zvg

Das Grundstück an der Hauptstrasse 2 in Brugg ist mit vielen Erinnerungen verknüpft. Ursprünglich befand sich auf dem City-Galerie-Areal eine 1822 errichtete Villa, die Ende des 19. Jahrhunderts an den Fabrikanten Hermann Rauber-Angst ging. In den 50er-Jahren musste sie jedoch einem Jelmoli weichen. Der Verlust der herrschaftlichen Liegenschaft mit der schönen Gartenanlage wurde auch Jahre später noch bedauert.

Auf der anderen Seite dürfte so manche und mancher gerne an den Jelmoli mit seinen prächtig dekorierten Schaufenstern und der ersten Rolltreppe im Kanton Aargau zurückdenken. 1996 zog sich das Warenhaus vom Standort Brugg zurück.

Dialog mit der Stadt und der Nachbarschaft gesucht

Heute ist hier die City-Galerie, in der verschiedene Geschäfte, wie etwa die Bäckerei-Konditorei-Café Mor oder der Friseursalon Coiffina, angesiedelt sind. 2009 übernahm die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site AG das Portfolio von Jelmoli, in dem auch besagtes Gebäude in Brugg enthalten war.

Um herauszufinden, wie dieses entwickelt werden soll, habe man den Dialog mit der Stadt und der Nachbarschaft gesucht, erklärt Annette Bohr von Swiss Prime Site. Später wurde ein einstufig qualifiziertes Verfahren organisiert, an dem fünf Teams, bestehend aus Architekten und Landschaftsarchitekten, teilnahmen.

Das Gebäude an der Hauptstrasse 2 in Brugg beherbergt verschiedene Geschäfte. Bild: Deborah Bläuer

Die Resultate und das Siegerprojekt können am Mittwoch, 14. Dezember, zwischen 11 und 19 Uhr im Salzhaus in Brugg besichtigt werden. In der Jury, welche die eingereichten Projekte beurteilte, war die Stadt Brugg durch den Leiter Abteilung Planung und Bau Stefan Hein und Stadtplanerin Bigna Lüthy vertreten.

Das ehemalige Jelmoli-Haus bekommt einen Aufbau aufs Dach

Das Rennen machte das Team Jessenvollenweider Architektur AG und Landschaftsarchitekten Stauffer Rösch AG aus Basel. Im einstimmig gewählten Siegerprojekt ist vorgesehen, dass das seit Ende der 50er-Jahre bestehende Bauwerk fast vollständig erhalten bleibt. Einzig ein später erfolgter Anbau wird entfernt. Dafür bekommt das ehemalige Jelmoli-Haus einen kleinen Aufbau aufs Dach.

Das Gebäude soll Gastronomie, Dienstleistung, Retail und Büros beherbergen sowie im zweiten Obergeschoss Kleinstwohnungen und zwei Maisonette-Einheiten. Im Jurybericht heisst es: «Die bestehende Strassenfront im Erdgeschosse des Altbaus bleibt die Adresse für Gastronomie und Retailflächen. Durch den geschickten Eingriff in den Bestand entsteht eine neue, attraktive Hoffassade, welche die durchgesteckten Einheiten mit Tageslicht belichtet und den Gassenraum belebt.»

Auf der Fläche des heutigen Parkplatzes soll ein neues Gebäude entstehen

Auch der Gartenpavillon bleibt. «Der Erhalt des Pavillons der ehemaligen Villa Rauber und die Nutzung dieses Zeitzeugen als Gemeinschaftsraum unterstreicht dabei die Ambition des Teams, den Hofraum als Interaktionsfläche eines innerstädtischen Miteinanders zu beleben und das Areal unter Wahrung der bestehenden Spuren zeitgemäss weiterzuentwickeln», steht im Bericht.

Der Parkplatz auf dem City-Galerie-Areal dürfte in ein paar Jahren Geschichte sein. Bild: Deborah Bläuer

Dort, wo sich zurzeit der Parkplatz befindet, soll ein zweites winkelförmiges Gebäude entstehen. Durch den Gassenraum zwischen den beiden Bauten kann das Areal dann durchquert werden. Im Neubau sind Wohnungen und im Erdgeschoss halböffentliche Nutzungen in den Bereichen Dienstleistungen, Gewerbe und Büros vorgesehen.

«Wir denken, wir haben ein gutes Projekt, das dem Ort gerecht wird»

Das erste Untergeschoss könnte Retail- und Lagerflächen beinhalten, während es im zweiten Untergeschoss Keller und eine Tiefgarage für die Kunden der Geschäfte und die Mieterinnen und Mieter geben soll. Gemäss Drazenka Dragila Salis, die gemeinsam mit Annette Bohr das Projekt an der Hauptstrasse 2 leitet, hoffe man, durch das Vorhaben Inputs für Bruggs Entwicklung zu setzen, die Nachbarinnen und Nachbarn zu inspirieren, sodass allenfalls ein neues, tolles Quartier entstehe.

Annette Bohr (links) und Drazenka Dragila Salis von Swiss Prime Site leiten das Projekt an der Hauptstrasse 2 in Brugg. Bild: Deborah Bläuer

«Wir denken, wir haben ein gutes Projekt, das dem Ort gerecht wird», fasst es Annette Bohr zusammen. Im nächsten Jahr wird dieses ausgearbeitet. Der Baustart soll 2025 erfolgen. Entsprechend müssen die bisherigen Mieterinnen und Mieter die City-Galerie auf Ende 2024 oder Anfang 2025 verlassen. Mladen Tomic, Sprecher der Swiss Prime Site, sagt: «Prinzipiell sind wir interessiert, Mieter zu erhalten.» Es gelte, gemeinsam zu schauen, was die Bedürfnisse seien.

Fertigstellung und Bezug des umgebauten und des neuen Gebäudes sind auf das Jahr 2027 angedacht. Zu den Kosten des Vorhabens hält sich die Immobiliengesellschaft noch bedeckt, spricht aber von einem zweistelligen Millionenbetrag.