Brugg Bekannte Gesichter und talentierter Nachwuchs für sportliche Leistungen geehrt – einen kecken Auftritt hatte ein Drittklässler An der Brugger Sportlerehrung vom 22. März 2023 im Salzhaus Brugg war eine Palette an verschiedensten Sportarten vertreten. Wer von Stadtrat Jürg Baur geehrt wurde und welche Disziplinen am erfolgreichsten waren.

Alle geehrten Sportlerinnen und Sportler sind auf der Bühne im Salzhaus Brugg mit Stadtrat Jürg Baur (vorne in der Mitte). Bild: Alexander Wagner

Wer in Brugg an erfolgreiche Sportler denkt, dem kommen wohl zuerst die Judokas in den Sinn. Als Daniel Kistler vor weit über zwei Jahrzehnten aus einer guten Truppe eine schlagkräftige oder wohl besser kampfstarke Meistermannschaft formte, wusste niemand, wie lange das zarte Pflänzchen weitergedeihen wird. Mittlerweile ist bereits sein Sohn Michael Kistler ein gestandener und äusserst erfolgreicher Judoka.

An der Sportlerehrung der Stadt Brugg gibt es eine spontane Showeinlage im «Kata». Alexander Wagner

Momentan der stärkste Kämpfer aus Brugg ist Daniel Eich, der bei der EM den dritten Rang erreichte. Er konnte aber nicht dabei sein, weil der Nationaltrainer zu einem Kaderzusammenzug rief. Genauso wie Karateka Elena Quirici. Spätestens seit ihren Auftritten an den Olympischen Spielen ist sie auch Sportmuffeln in der Region ein Begriff. Die Bruggerin kämpft gerade an den Europameisterschaften, genau wie ihre Kollegin Maya Schärer. Deshalb schickte Quirici eine Videobotschaft ins Salzhaus. Sie ist momentan die Nummer drei der Welt, nur hauchdünn hinter den ersten zwei Plätzen.

Stadtrat Jürg Baur als Conférencier

Dafür konnte Stadtrat Jürg Baur zahlreiche weitere Einzelsportler und Teams begrüssen. Bei einer Sportlerehrung in Brugg darf Kanutin Sabine Eichenberger nicht fehlen: Jahrzehntelang war sie international und national erfolgreich, mittlerweile ist die Finanzverwalterin im Drachenboot auf dem Wasser. Immer noch sehr erfolgreich, auch wenn der Spass dabei deutlich im Vordergrund steht.

Ein Teil der SLRG Sektion Baden-Brugg nimmt an der Sportlerehrung teil. Bild: Alexander Wagner

Daneben konnten die Gäste und Sportler aber auch Athleten aus Disziplinen bewundern, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen – wie etwa die Rettungsschwimmer der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) Sektion Baden-Brugg. Ein Grund, weshalb sie sich ihren vielfältigen Disziplinen zuwenden ist, dass einige es zu langweilig finden, «nur Bahnen zu schwimmen». Genau dies macht Anna Vismara – und das sehr erfolgreich. Bei den Kurzbahn-Schweizer-Meisterschaften belegte sie viermal den zweiten Rang.

Bei Vismara läuten dem einen oder anderen die Ohren. Aber wieder im Kampfsport: Ihr Vater war Schweizer Nationaltrainer – im Judo. Und ihre Mutter eroberte sich gar die olympische Bronzemedaille. Trotzdem entschied sich die Tochter für das Becken und gegen die Matten.

Auch dem Breitensport wird eine Plattform geboten

Schachspieler Jonas Posch mit Stadtrat Jürg Baur. Bild: Alexander Wagner

Einen kecken Auftritt hatte Jonas Posch. Der Drittklässler ist erfolgreicher Schachspieler. Auf die Frage von Stadtrat Baur, ob er gut rechnen kann, meinte der Dreikäsehoch wie aus der Pistole geschossen: «Ja!» und lächelte dabei verschmitzt.

Um auch dem Breitensport der Region eine Plattform zu bieten, durften sich die «Fun Biker Brugg» vorstellen, die aus den verschiedensten Disziplinen auf dem Zweirad kommen: Mountainbike, BMX, Downhill oder Marathonrennen.

Den Preis der Nachwuchstalente gewannen die Kunstradfahrer Silas Göbelbecker und Tim Eichler. Die beiden fahren erst seit März 2022 zusammen im Zweier-Wettbewerb. Dafür durften die beiden einen (physisch) sehr grossen Check der Aargauischen Kantonalbank mit einem nicht ganz so grossen Betrag entgegennehmen.

Die Kunstradfahrer Tim Eichler (zweiter von links) und Silas Goebelbecker (zweiter von rechts) erhielten von der Aargauischen Kantonalbank den Check für das Nachwuchstalent des Jahres. Bild: Alexander Wagner

Was Daniel Kistler gesät hat, ist zu einem blühenden Baum, sprich Verein geworden. Auch wenn sich die internationale Karriere seines Sohnes ebenfalls bereits dem Ende zuneigt, ist für genügend Nachwuchs gesorgt, wie im Salzhaus eindrücklich zu sehen war.

Judoka Michael Kistler (links) im Gespräch mit Stadtrat Jürg Baur. Alexander Wagner

Mittlerweile haben die Brugger 17 Schweizer-Meister-Titel mit der Mannschaft eingeheimst. Letzte Saison verloren sie den Final. Aber Michael Kistler und seine Kollegen versprachen, alles daran zu setzen, dass der 18. Titel nächstes Jahr wieder nach Brugg kommt.