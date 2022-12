Brugg Beim Hochhaus Neumarkt 1 muss der Brandschutz nachgebessert werden Während im Neumarkt 2 und 3 die Abschlussarbeiten für die Fassadensanierung laufen, liegt bei der Stadt bis am 13. Juni ein neues Baugesuch für den ältesten Teil des Brugger Einkaufszentrums auf.

Im März 1975 wurde in Brugg der Neumarkt 1 mit der grossen Migros eröffnet. 2003 erfolgte die Fassadenrenovation. Claudia Meier

Am Brugger Neumarktplatz scheint eine Baustelle auf die andere zu folgen: Kaum haben das «Kebap Werk» im Erdgeschoss – anstelle des früheren Cafés Irion – den Betrieb aufgenommen und die Mieter die 23 neuen Wohnungen im Neumarkt-Hochbau 2 und 3 bezogen, liegt bei der städtischen Abteilung Planung und Bau noch bis am 13. Juni ein Baugesuch für die Sanierung der Haustechnik sowie den Einbau von Fenstern beim Neumarkt 1 auf. Ausserdem beschäftigt sich der Bezirkshauptort wieder intensiver als auch schon mit der Neugestaltung des roten Platzes.

Die Bauarbeiten am Neumarkt 3 in Brugg stehen kurz vor dem Abschluss. Claudia Meier (8. Juni 2022)

Beim jüngsten Vorhaben am Neumarkt 1 und teilweise am Neumarkt 2 werden die Baukosten in der Dokumentation mit 8,3 Millionen Franken angegeben. Die Miteigentümerschaft Neumarkt Brugg wird durch die Immobilienbewirtschafterin Privera AG vertreten. Projektverfasserin ist die im Neumarkt 1 angesiedelte Walker Architekten AG.

Grundsätzlich geht es beim aktuellen Baugesuch darum, die in die Jahre gekommene Haustechnik (Sanitärleitungen, Heizungsunterstation, Anlagekomponenten der Elektroverteilung und Gebäudeautomation) auszutauschen und auf den neuesten Stand der Technik zu bringen.

Der Haupteingang erhält eine neue Schiebetür

In diesem Zusammenhang ist im Jahr 2019 von Basler & Hofmann eine Brandschutz-Sanierungsstudie für den Neumarkt 1 durchgeführt worden. Im Erläuterungsbericht zur Baueingabe heisst es:

«Die notwendigen Massnahmen wurden zusammen mit Fachplanern eruiert, geplant und mit der Aargauischen Gebäudeversicherung abgestimmt.»

So erhält etwa der Haupteingang zum Neumarkt 1 eine neue Schiebetür samt Leuchtkasten und Schmutzschleuse.

Aus Brandschutzgründen müssen die Lifttüren zwischen dem 4. Untergeschoss und dem 2. Obergeschoss teilweise mit Brandschutzvorhängen versehen werden. Um die Vorhangschienen zu kaschieren, werden die Liftwände in den Liftvorplätzen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss verkleidet.

Der Eingang zum einzigen Treppenhaus im Neumarkt 1 und zur Migros. Claudia Meier

Die Zugänge zur Detailhändlerin Migros im EGs und 1. OG sowie das WC dort erhalten neue Eingangstüren. Auch die Böden und die Abhangdecken in den Liftvorplätzen werden vollständig erneuert.

Ein Fenster pro Etage soll automatisch öffnen

Weil der Neumarkt 1 nur über ein Fluchttreppenhaus verfügt, muss in diesem mit einer Rauchschutzdruckanlage (RDA) nachgerüstet werden. Im Erläuterungsbericht heisst es dazu:

«Für die RDA ist eine brandtechnische Abtrennung des Treppenhauses im Bereich des Treppenpodestes zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Untergeschoss notwendig.»

Damit das EG vom 1. UG vollständig abgetrennt werde, müsse im EG ein Schiebetor mit einer Schlupftür zwischen der Rolltreppenanlage und dem Treppenhaus montiert werden, «welches sich im Brandfall automatisch schliesst». Auf der Höhe des 3. OG und auf dem Dach des Treppenhauses würden Zuluftventilatoren installiert.

Über eine Druckkaskade sollte Rauch aus den Mietflächen abströmen. Damit das funktioniert, muss pro Etage ein Fenster mit einem Motor ausgestattet werden, der das Fenster im Brandfall automatisch öffnet.

Der Einbau eines Feuerwehrlifts ist obligatorisch

Da die Liegenschaft als Hochhaus gilt, ist ein Feuerwehrlift obligatorisch. Dieser ersetzt im bestehenden Liftschacht den grossen Lift und wird mit allen notwendigen Komponenten ausgestattet.

In zwei bis drei Jahren soll – in einer weiteren Bauetappe – die Tiefgarage mittels Brandschutztoren in mehrere Abschnitte unterteilt werden. Auch die Tiefgaragenlüftung werde dann auf einen aktuellen technischen Stand gebracht, heisst es in den Unterlagen.