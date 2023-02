Brugg «Bei mir kommt alles, was mich interessiert, unters Messer»: Künstler zeigen live, wie Werke entstehen Die Galerie Immaginazione in Brugg hat am Sonntagvormittag ein vierstündiges «Live-Painting» veranstaltet. Dabei konnte man den Künstlern Christoph Bader, Nik Pergjokaj und Käthy Borer-Gut über die Schulter blicken.

Nik Pergjokaj malt seit seiner Jugend von abstrakt bis fotorealistisch. Ina Wiedenmann

Sie rückten ihre Staffelei ins rechte Licht, packten Pinsel und Farben aus, legten sich Papierfäden zurecht und machen sich bereit fürs Malen und Weben. Nik Pergjokaj aus Brugg, Christoph Bader aus Villnachern und Käthy Borer-Gut aus Frick gaben Besucherinnen und Besuchern bei einem Live-Painting einen Einblick in ihre Arbeit.

Um kurz nach zehn Uhr kamen am 5. Februar die ersten Interessierten in die Brugger Galerie Immaginazione von Regula und Claudio Cassano, um den Künstlern beim Arbeiten zuzusehen. Claudio Cassano erklärte dazu:

«Mit dieser Veranstaltung bieten wir eine Möglichkeit, sich mit Kunstschaffenden über ihre Arbeitsweisen und Techniken zu unterhalten.»

Eine Besucherin hörte allen Künstlern konzentriert zu und fotografierte die Bilder, wie sie vor ihren Augen entstehen.

Nach und nach strömen die Interessierten in die Galerie Immaginazione. Ina Wiedenmann

Sie male selbst seit zwei Jahren und lasse sich beim Live-Painting gern von erfahrenen Malern inspirieren, erklärte sie ihr grosses Interesse.

Villnacherer malt vorher fotografierte Motive

Nach und nach belebte sich die Galerie immer mehr, unter ihnen war auch die Familie Lalanne. «Wir sind vor allem wegen unseres kunstinteressierten Sohnes hier», erklärte die Mutter von Karl Alexander Lalanne, dem die Bilder in der Galerie sehr gefielen.

Die Familie Lalanne nahm am Anlass teil. Ina Wiedenmann

Nik Pergjokaj porträtierte an diesem Sonntagvormittag eine Frau in den Farben Schwarz und Gelb. Er liebe es, zu experimentieren. «Farbe sucht sich auf der Leinwand zum Teil selbst ihren Weg», erklärte er die Farbausläufer auf seinem Bild, zog sich Handschuhe an und tauchte seinen Pinsel in Farbe.

Christoph Bader malt Motive, die er vorher fotografiert hat. Die Fotos hat der Villnacherer fein säuberlich in ein Buch geklebt und mit Notizen über seine Farbenauswahl ergänzt.

Der gelernte Hochbauzeichner Christoph Bader zeigt in der Galerie Immaginazione erstmals Werke öffentlich. Ina Wiedenmann

Auf seiner in Blau grundierten Leinwand entstand im Rahmen der Veranstaltung dann vor den Augen der Besuchenden zügig ein lebendiges Wassermotiv.

Am 23. Februar findet die Finissage statt

«Bei mir kommt alles, was mich interessiert, unters Messer», erklärte Käthy Borer-Gut lächelnd ihre Arbeitsweise. Das könne eine Zeitung aus China sein oder leicht verknittertes und gemustertes Papier, welches einst eine Weinflasche umwickelte.

Käthy Borer-Gut aus Frick nennt das Weben und Spinnen von Papier ihr Markenzeichen. Ina Wiedenmann

Mit einem Cutter schneidet Borer-Gut das Gebrauchspapier in dünne Streifen und verarbeitet sie mittels einer feinen Spindel zu Fäden. Diese verwebt sie dann zu einem Bild.

Wer das Live-Painting verpasst hat, erhält an der Finissage am 23. Februar erneut die Möglichkeit, alle ausstellenden Künstlerinnen und Künstler zu treffen, verspricht Claudio Cassano.