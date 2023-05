Brugg Bei der Sommerbeiz Uferlos wird wieder Caipirinha und Focaccia serviert – aber nicht so lange wie gedacht Nach fast einem Jahr Pause ist der Schönwetterbetrieb an der Aare in Brugg seit Samstag zurück. Eigentlich sollte die Eröffnung erst nächste Woche stattfinden.

Seit 2021 betreiben die drei Brüder das «Uferlos» gemeinsam, von links: Fernando, Franco und Claudio Cassano. Bild: AZ Archiv

Der Entscheid fiel spontan. Bei fast sommerlichen Temperaturen empfing das «Uferlos» am letzten Wochenende die ersten Gäste. Damit öffnete die Sommerbeiz neben dem Frei- und Hallenbad Brugg ihre Türen fast zwei Wochen vor dem geplanten Start. Gegenüber der AZ erklärt Mitbetreiber Claudio Cassano:

«Wir haben uns erst am Freitag dazu entschieden, weil wir schon mit allen Arbeiten nach waren und der Wetterbericht gut aussah.»

Seit 2021 steht Cassano mit seinen beiden Brüdern Fernando und Franco hinter dem Tresen der 50-plätzigen Gartenwirtschaft. Bisher hatte diese während zwei Monaten geöffnet – das sollte sich 2023 ändern.

Doch obwohl die Stadt im letzten Jahr den Wunsch von Gästen und Gastgebern erfüllte und eine viermonatige Betriebszeit bewilligte, steht das «Uferlos» aktuell zwischen dem 20. Mai und dem 27. August jeweils von Donnerstag bis Sonntag offen.

Zum Grund erklärt Claudio Cassano: «Die Bewilligung ist inklusive Auf- und Abbau.» So begannen die Brüder Anfang Mai mit den Vorbereitungen, Ende August folgen die Aufräumarbeiten. Gleichzeitig entschied sich das Team die Saison des reinen Schönwetterbetriebs nicht bis in den September zu ziehen: «Die Leute gehen im Frühling eher raus als im Herbst. Ausserdem könnte es dann mehr regnen, da machen wir lieber vorher auf, wenn es schön ist.»

Der Stadtrat Brugg hat einen viermonatigen Betrieb für 2023 und 2024 bewilligt. Bild: AZ Archiv

Abgesehen von der Betriebszeit bleibt dieses Jahr beim «Uferlos» alles wie gehabt. Neben Drinks stehen auf der Karte wieder besonders Speisen mit italienischem Flair wie «Salame e pane», vegane Focaccia oder Glacé. Angedacht ist zusätzlich ab und zu an einem Mittwoch frische Pizza zu servieren. Claudio Cassano ergänzt: «Wann genau entscheiden wir spontan – auch je nach Wetter.»

Der Start am letzten Wochenende sei auf jeden Fall schon gelungen: Sowohl am Samstag als auch am Sonntag zog das «Uferlos» zahlreiche Besuchende an.