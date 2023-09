Brugg Bei den Sozialthemen gehen die Meinungen auseinander: Analyse am Neumarkt und Bahnhof soll aber realisiert werden Vier Postulate standen an der Einwohnerratssitzung zur Diskussion. Drei nahm der Stadtrat Brugg entgegen, was zwei SP-Mitglieder und eine EVPlerin freute. Pascal Ammann wies auf die schwierige Situation der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden hin.

Der Neumarktplatz ist ein Hotspot. Zur Neugestaltung des Platzes lädt die Stadt am 28. September zu einem öffentlichen Infoanlass ins Salzhaus ein. Bild: Claudia Meier

Von den vier traktandierten Vorstössen war das Postulat von Alexandra Dahinden betreffend Verbesserung der Informationen für Betroffene von häuslicher Gewalt bereits vor den Sommerferien auf der Website der Stadt Brugg umgesetzt worden.

Alexandra Dahinden sitzt seit 2022 für die SP im Einwohnerrat Brugg. Bild: zvg

Die SPlerin bedankte sich für die schnelle Abwicklung und wies auf die Wichtigkeit hin, denn sie habe vor wenigen Tagen erfahren, dass die Fälle häuslicher Gewalt in diesem Jahr erneut zugenommen haben.

Zum Postulat von Pascal Ammann (SP) betreffend Sozialraumanalyse am Bahnhof Brugg und beim Neumarkt sagte FDP-Stadtrat Reto Wettstein, dass eine interkommunale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen worden sei und man Massnahmen definieren werde. Deshalb sei der Stadtrat bereit, den Vorstoss entgegenzunehmen.

Pascal Ammann hofft, dass man den Leuten zuhört und aktiv wird. SVP-Einwohnerrat Miro Barp sagte: «Wir wissen bereits, was wann und wo abgeht. Dazu braucht es keine Analyse mehr.» Stattdessen müsse sich die Arbeitsgruppe damit auseinandersetzen. Andrea Rauber Saxer (GLP) erwartete von der Analyse Zahlen und Fakten. Schliesslich wurde das Postulat mit 28 Ja zu 17 Nein an den Stadtrat überwiesen.

Einen schweren Stand hatte Ammanns zweites Postulat betreffend Wohnraum für junge Geflüchtete in Ausbildung. Der SPler berichtete aus seinem Berufsalltag mit unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA), von prekären Platzverhältnissen in Unterkünften und fehlender Privatsphäre. Schul- und Lehrabbrüche seien oft die Folge davon, was die Gesellschaft eigentlich nicht wolle. Der Einwohnerrat sprach sich mit 18 Ja zu 24 Nein gegen eine Überweisung aus, was im Sinn des Stadtrats war.

Joya Süess politisiert seit 2018 für die EVP im Einwohnerrat Brugg. Bild: zvg

Diskussionslos entgegengenommen wurde das vierte Begehren. Joya Süess (EVP) setzte sich für die Integration von generationenübergreifender Bewegungsförderung bei der Neugestaltung des Schöneggparks ein.