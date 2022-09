Brugg «Bedeutende Schäden am Bauwerk»: Einwohnerrat soll Kredit von 395'000 Franken bewilligen An seiner nächsten Sitzung befasst sich das Brugger Parlament unter anderem mit einem Kredit für die Sanierung der Brücke Seidenstrasse, des Stegs Süssbachweg und des Betonstegs Aarepromenade. Eine Baubewilligung wird nicht benötigt.

Die Sanierung der Brücke Seidenstrasse wird in zwei Etappen erfolgen, sodass der Verkehr so wenig wie möglich behindert wird. Deborah Bläuer

Am Freitag, 21. Oktober, trifft sich der Brugger Einwohnerrat zur nächsten Sitzung. Eines der Geschäfte, die dann behandelt werden, betrifft die Sanierung von einer Brücke und zwei Stegen im Prophetenstädtchen. Dafür wird ein Kredit von 395’000 Franken beantragt.

Periodisch untersucht die Stadt Brugg den Zustand von den ihr gehörenden Bauwerken. Bei der letzten Inspektion wurden die Brücke Seidenstrasse, der Steg Süssbachweg und der Betonsteg Aarepromenade als sanierungsbedürftig eingestuft.

Brücke ist insbesondere im Bereich der Brüstungen beschädigt

Die knapp zehn Meter lange Brücke Seidenstrasse überquert den Süssbach und ist ein Bestandteil der Seidenstrasse. Vor allem im Bereich der Brüstungen ist sie infolge von Bewehrungskorrosion beschädigt. Die Brüstungen haben die Funktion eines Anprallschutzes gegenüber Fahrzeugen und müssen deshalb zwingend saniert werden.

Ausserdem müssen die Brüstungen mit einem Geländer ergänzt werden, um die vorgeschriebene Höhe, welche für die Absturzsicherheit für Zu-Fuss-Gehende nötig ist, einzuhalten. Weiter ist die Abdichtung undicht und muss deswegen ersetzt werden. In der Botschaft des Stadtrats an den Einwohnerrat steht zudem:

«Ferner weist auch die Untersicht Abplatzungen sowie Risse und Sinterbildungen auf. Korrodierte und teilweise nicht mehr benötigte Werkleitungen an der Untersicht sollten entfernt werden.»

Geländer ist nach heutigen Standards zu niedrig

Der von Zu-Fuss-Gehenden und Velofahrenden genutzte rund 5,6 Meter lange Steg Süssbach hat bedeutende Schäden am Bauwerk. «Diese zeigen sich insbesondere an der fortgeschrittenen Korrosion der Längsträger, den Abplatzungen an der Fahrbahnplatte (Plattenrand und Ebene) sowie an den Ausaperungen/Auswaschungen im Bereich der Widerlager», heisst es in der Botschaft. Zudem erfülle das Geländer mit 0,9 Meter Höhe die heutigen Anforderungen aus den Normen für Absturzsicherungen nicht mehr.

Weil die Stahlträger weitgehend einbetoniert sind und die Brückenplatte selbst bereits erhebliche Schäden aufweist, ist vorgesehen, den Steg durch ein neues Bauwerk zu ersetzen.

Der Steg Süssbach wird komplett ersetzt. Deborah Bläuer

Der rund 15 Meter lange Betonsteg Aarepromenade überspannt einen kleinen seitlich in die Aare mündenden Bach beim «Schlössli» Altenburg unterhalb des Frei- und Hallenbads Brugg. Er bildet ein Bestandteil des Uferwanderwegs, wird aber auch rege als Veloweg genutzt.

An der Unterseite der Brückenplatte weist der Steg diverse Abplatzungen mit korrodierter Bewehrung auf. Ausserdem ist auch hier das Geländer mit 0,9 Meter zu niedrig.

Mit der gleichzeitigen Sanierung der drei Bauwerke sollen Kosten und Zeit gespart werden. Deborah Bläuer

Wie es in der Botschaft heisst, handle es sich bei den drei Projekten um reine Instandsetzungen oder Erneuerungen. Da es weder um wesentliche Umgestaltungen, Erweiterungen noch Zweckänderungen ginge, bestehe keine Baubewilligungspflicht. «Es findet daher keine öffentliche Projektauflage statt.»

Die Sanierung der Brücke Seidenstrasse ist am teuersten

Beginnen sollen die Sanierungsarbeiten im Sommer 2023 und im Jahr 2024 abgeschlossen sein. Die Kosten für die drei Projekte belaufen sich auf insgesamt 395’000 Franken.

Dabei entfallen 180’000 Franken auf die Brücke Seidenstrasse, 75’000 Franken auf den Steg Süssbach und 110’000 Franken auf den Betonsteg Aarepromenade. Hinzu kommen 30’000 Franken Mehrwertsteuer.

Als Schlussbemerkung schreibt der Stadtrat: «Die Sanierung der Brückenobjekte soll möglichst zeitgleich und durch denselben Unternehmer erfolgen. Dadurch können Synergien bei der Planung und Ausführung genutzt werden.»