Brugg Auto aufgebrochen - Tatverdächtiger festgenommen Von Anwohnern beobachtet schlich ein Mann um parkierte Autos und brach eines davon auf. Die Polizei nahm einen jungen Algerier unter dringendem Tatverdacht fest.

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Brugg beobachtete am frühen Sonntagabend wie sich ein Unbekannter an seinem im Carport parkierten Auto zu schaffen machte. Auch sah der Augenzeuge, wie der Verdächtige um weitere Autos herumschlich und versuchte, diese zu öffnen.

Der Mann soll versucht haben, in mehrere Autos einzubrechen. (Symbolbild) Keystone

Er rief daraufhin sogleich die Polizei, welche die Fahndung aufnahm. Eine Patrouille der Regionalpolizei Brugg griff wenig später einen Mann auf, der der Beschreibung entsprach. Auch stellte die Polizei im betroffenen Quartier ein Auto mit eingeschlagener Scheibe fest.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 30- jährigen Algerier, der als Asylbewerber in einer örtlichen Unterkunft weilt. Die Kantonspolizei Aargau verdächtigt ihn, auf Diebestour gewesen zu sein und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. (has)