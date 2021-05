Brugg Ausstellung im Zimmermannhaus:«Latitude» dehnt Grenzen ganz aus Zwei Künstlerinnen zeigen temporäre, fragile Installationen. Sie fordern vom Betrachter, eigene Standpunkte zu erproben.



Testaufbau einer Installation der Künstlerin Ursula Rutishauser. Bild: zvg/Ursula Rutishauser

Sowohl Ursula Rutishauser (Jg. 1955) wie auch Andrea Heller (Jg. 1975) rechnen in ihrer künstlerischen Tätigkeit mit dem Publikum. «Sie fordern dazu auf, eigene, mentale wie räumliche Standpunkte zu erproben», heisst es in einer Medienmitteilung. Vor dem Hintergrund einer durch und durch vermessenen Welt schlage ihre Ausstellung «Latitude» temporäre, fragile Installationen vor und dehne die Grenzen des Mediums Zeichnung, in dem beide Künstlerinnen verwurzelt sind.

Dabei stellen Rutishausers Papierschnitte Fragen wie: Was ist Ebene, was ist Raum? Ihr Strich könne ein Schnitt sein, die Zeichnung ein Raumteiler oder ein Knäuel, der je nach Perspektive zur Scheibe oder Kugel wird. In der Mitteilung heisst es:

Ursula Rutishauser, Installationsansicht Testaufbau. Bild: zvg/Ursula Rutishauser

«Ursula Rutishauser hat Zeichnungen in den Himmel geschickt und sucht den Austausch mit Musik. Ein feiner Schattenwurf oder der Hauch einer Farbreflexion verselbstständigen sich, gehen mit dem Lichteinfall im Raum spazieren.»

Die Aargauerin realisiert Schnitte in Papier und in andere, plane Materialien. Im Zimmermannhaus lässt sie drei grosse, mit Schnitten «bezeichnete» Papierbahnen von den Balken und zu Boden fallen. Sie umspielen auch den Bösendorfer-Flügel, der zweimal auch als Instrument zum Einsatz kommt.

«Am Papier und am Klavier» heisst es dann: Im Paarlauf von Musik (Adrian Frey) und Installation überführt die Improvisationskunst den Raum in einen jeweils anderen Zustand. Gezeichnete, notierte, geschnittene Werkskizzen legen entlang der Wand Hintergründe von Rutishausers aktuellem Schaffen auf.

In die Vogelperspektive mischen sich andere Sichtweisen

Kunstwerk von Andrea Heller. Bild: zvg/Andrea Heller.

Andrea Heller entwickelt ihre Arbeit in einem medial breiten Repertoire: Malerei, Keramik, Glas-, Gips- und Textilobjekte, auch Text oder Künstlerbücher tragen ihre Handschrift. Die Künstlerin interessiere sich für ein Spannungsfeld zwischen Gebautem und Gewachsenem, zwischen dezidierten Setzungen und dem Kippmoment, wo vermeintlich Vertrautes zur flüchtigen Idee, zu Erinnerung gerinnt:

«Konstruktionen – physisch gebaute, gedankliche, erträumte – beschäftigen sie in ihrer Haptik sowie Fragilität.»

Die aus eingefärbtem Gips in mehreren Schichten entstandenen Platten aus der Serie «Zones» weisen unterschiedliche Einteilungen, Erhöhungen, Linien und Abgrenzungen auf. Ausgehend vom Modellcharakter und der Zeichenhaftigkeit von Landkarten, erfinde Heller ihre eigengesetzlichen Topografien. In die angelegte Vogelperspektive mischen sich andere Sichtweisen: Ist da Landschaft, ist da Körper, oder ist da zunächst und vor allem Bild, Abdruck, Relief? (az)