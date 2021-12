Brugg Auch wegen Corona: Die Informatik-Modernisierung ist ein Jahr später fertig als geplant Der Brugger SP-Einwohnerrat Emanuel Heer erkundigt sich nach der Umsetzung der ICT-Strategie. In seiner Antwort nennt der Stadtrat die Gründe für die Verzögerung.

Verschiedene Komponenten waren veraltet, Serverräume nicht mehr zeitgemäss eingerichtet (Themenbild). Nana Do Carmo/Archiv

Bei der Informatik rüstet die Stadt Brugg auf. Denn verschiedene Komponenten waren veraltet, Serverräume nicht mehr zeitgemäss eingerichtet. Im März 2020 bewilligte der Einwohnerrat nach einer angeregten Diskussion sowohl den Kredit von 903'000 Franken für die Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnik – kurz: ICT – als auch die jährlich wiederkehrenden Ausgaben von 43'000 für die Miete von Racks in einem Datacenter.

In einer Kleinen Anfrage erkundigte sich SP-Einwohnerrat Emanuel Heer nun beim Stadtrat nach der Umsetzung der ICT-Strategie. Konkret wollte er wissen, wie weit diese fortgeschritten ist, ob der zeitliche und finanzielle Rahmen eingehalten werden kann oder ob Verzögerungen absehbar sind und – falls ja – welches die Auswirkungen sind.

Serverraum in Unteren Hofstatt ist angepasst

Die Modernisierung der sogenannten ICT-Backend-Infrastruktur befindet sich aktuell in der Abschlussphase, hält der Stadtrat in seiner jetzt vorliegenden Antwort fest. Der Serverraum in der Unteren Hofstatt sei an die heutigen Bedürfnisse angepasst worden, die alten Racks wurden ersetzt. Das neue zweite Rechencenter im Datacenter der Firma Green AG in Lupfig ist gemäss Behörde bereits in Betrieb. Der bisherige Serverraum in der «Alten Post» werde im Frühjahr 2022 wie vorgesehen bis auf ein Netzwerk-Rack zurückgebaut. Demnächst ersetzt seien zudem sämtliche Geräte der Core-Netzwerk-Infrastruktur, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben.

SP-Einwohnerrat Emanuel Heer erkundigt sich nach der Umsetzung der ICT-Strategie. zvg

Technisch und inhaltlich könne das Projekt wie beantragt umgesetzt werden, so der Stadtrat. Der Abschluss erfolge allerdings ein Jahr später als ursprünglich geplant. Die Verzögerung hat verschiedene Gründe, führt der Stadtrat aus und erwähnt die aufwendige öffentliche Ausschreibung von Storage, Back-up und Virtualisierungsplattform.

Auch hätten externe ICT-Unternehmen – mangels spezifischer Fachspezialisten – nicht immer alle Termine einhalten können. Die Teilprojekte hätten daher nicht optimal aufeinander abgestimmt werden können, die Coronapandemie habe diese Situation verschärft. Aufgetreten seien überdies technische Defekte bei gelieferten Geräten. «Diese konnten inzwischen ersetzt werden und funktionieren einwandfrei.»

Gewünschte Digitalisierung erfordert mehr Ressourcen

Der Verpflichtungskredit kann laut Stadtrat eingehalten und in den nächsten Wochen abgerechnet werden. Es werde – im Vergleich zum Kreditantrag – Verschiebungen zwischen einmaligen und jährlich wiederkehrenden Kosten geben. Und: Da die zeitliche Verzögerung zu einem längeren Parallelbetrieb von alten und neuen Systemen führte, werde die Erfolgsrechnung mit mehr Aufwand für Lizenzen und Wartungsverträge belastet als budgetiert, fügt die Behörde an.

Die Coronapandemie habe die Bereitschaft erhöht, neue Arbeitsformen und Technologien einzusetzen. «Die Forderungen nach neuen, zusätzlichen ICT-Leistungen nahmen und nehmen weiterhin zu», stellt der Stadtrat fest und gibt zu bedenken, dass die gewünschte Digitalisierung generell mehr Ressourcen im ICT-Bereich erfordert. «Die Wertschöpfungstiefe der ICT der Stadt Brugg soll daher in den nächsten Monaten überprüft und wo nötig optimiert werden. Das Gleiche gilt für die ICT-Strategie 2020–2024.»