Brugg An historischer Wegverbindung sind vier Eigentumswohnungen geplant – dafür müssen zwei Gebäude weichen Bis Anfang 2024 soll im Brugger Quartier am Fusse des Bruggerbergs eine neue Arealüberbauung entstehen. Interessenten gibt es schon, einen definitiven Baustart nicht.

In knapp zwei Jahren soll das Wohnhaus an der Hohlgasse 10 Geschichte sein. Maja Reznicek

Die Hohlgasse hat schon einiges gesehen. Bereits im 17. Jahrhundert führte sie von Lauffohr nach Rein, Rüfenach und Remigen. Bei der Nummer 10 soll in wenigen Monaten ein weiteres Kapitel zu dieser Geschichte hinzukommen. Wie es im Baugesuch heisst, das noch bis am 13. Juni auf der Abteilung Planung und Bau in Brugg aufliegt, ist auf der Parzelle Nr. 4040 eine neue Arealüberbauung geplant.

Leer ist das Grundstück im Bereich des auslaufenden Hangs des Bruggerbergs aktuell nicht. Die Verantwortlichen schreiben dazu:

«Die Bauherrschaft beabsichtigt, das bestehende Wohnhaus 1803 und das zugehörige Gartenhaus zurückzubauen.»

Diese würden anschliessend durch besagtes Projekt, einem Neubau mit vier Eigentumswohnungen, ersetzt.

Laut Baugesuch wird das Gartenhaus ebenfalls abgebrochen. Maja Reznicek

Die Gesamtkosten liegen gemäss Gesuch bei 2,52 Millionen Franken.

Auf die gemeinsame Kinderspielanlage soll verzichtet werden

Wie Zeichnerin Melanie Bircher von dem Brugger Architekturbüro Architheke AG erklärt, ist mit folgendem Wohnungsspiegel im zukünftigen Gebäude zu rechnen: eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Sitzplatz im Erdgeschoss, eine 3,5-Zimmer-Wohnung mit Sitzplatz sowie eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit Balkon im ersten Obergeschoss und eine 4,5-Zimmer-Attikawohnung mit Dachterrasse im zweiten Obergeschoss.

Der Neubau wird sich, so heisst es im Baugesuch, längs der «relativ steilen» Hohlgasse entwickeln. Ein Vorgarten bilde einen «Filter» zwischen Haus und öffentlichem Raum. Und weiter:

«Der Wohnungszugang ist südseitig direkt ab Hohlgasse angelegt, die Erschliessung für Fahrzeuge erfolgt talseitig.»

Das Material- und Farbkonzept sieht eine verputzte Kompaktfassade mit anthrazit-farbigem Deckputz, hellgrauen Fensterrahmen und Lamellenstoren vor. Zudem wird das Gebäude ein Flachdach mit Extensivbegrünung aufweisen.

Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei über 2,5 Millionen Franken. Maja Reznicek

Zudem verfügt die Überbauung sowohl über gedeckte als auch ungedeckte Personenwagen- und Zweiradabstellplätze. Gemeinsame Spiel-, Freizeit- und Erholungsanlagen sind nicht geplant. Wie Bauherrschaft und Architekturbüro festhalten, sind die nach BNO bei einer Arealüberbauung geforderten 15 Prozent Kinderspielfläche beziehungsweise eine Kinderspielanlage nicht möglich. Sie stellen einen Antrag für die Leistung einer Ersatzabgabe.

Verantwortliche hoffen auf einen Baustart im Herbst

Auf Nachfrage nennt Melanie Bircher verschiedene Highlights der Arealüberbauung: Der Gebäudekörper füge sich in die stark ansteigende Topografie ein. Im flacheren, unteren Strassenabschnitt befinde sich die Einfahrt für die Unterniveaugarage. «Dank diesem Terrainverlauf haben die Wohnung im Erdgeschoss und die 3,5-Zimmer-Wohnung im ersten Obergeschoss Zugang zum Garten.»

Zudem verweist die Zeichnerin der Architheke AG auf die Lage der Überbauung: «Der Neubau befindet sich in einem ruhigen Quartier am Fusse des Bruggerbergs.» Von den «grosszügigen Terrassen und der Aussenfläche» könne die Aussicht auf das Wasserschloss genossen werden.

Der Fluss liegt in fünfminütiger Gehdistanz von der zukünftigen Arealüberbauung. AZ Archiv

Wann das Bauvorhaben in die Tat umgesetzt wird, ist gemäss Bircher noch nicht definiert. Sie erklärt:

«Wir werden mit der Realisierung erst nach dem Verkauf von zwei Wohnungen starten.»

Erste Anfragen von Interessenten seien bereits eingetroffen. Eine der Wohnungen werde zudem von den Grundeigentümern selbst bezogen. Aktuell, so erklärt Bircher, «gehen wir davon aus und hoffen», dass die Ausführung im Herbst beginnen kann. Mit einer Fertigstellung der Überbauung sei Anfang 2024 zu rechnen.