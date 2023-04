Brugg An der Schulthess-Allee werden nun die neuen Unterflurcontainer gebaut In den beiden ersten Maiwochen wird im Brugger Stadtzentrum eine unterirdische Abfallsammelstelle realisiert. Am Standort der bisherigen Container entsteht ein neuer, attraktiver Aufenthaltsort.

Für Bauarbeiten wird der Zweiräder-Parkplatz an der Schulthess-Allee aufgehoben. Es wird auf den Standort an der Museumsstrasse verwiesen. Bild: Claudia Meier

Es geht weiter mit dem Erstellen von Unterflurcontainern für die Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Brugg. Nachdem im vergangenen Herbst das Baugesuch für den Standort beim Eingang zur Schulthess-Allee öffentlich auflag, beginnen nun die Bauarbeiten vor der «Alten Post».

Wie der Stadtrat am 26. April in einer Mitteilung schreibt, werden die Unterflurcontainer in den ersten beiden Maiwochen eingebaut. Auf einer Tafel steht, dass der Zweiräder-Parkplatz neben dem heutigen Abfallsammelplatz aufgehoben wird. Neue Parkierungsmöglichkeiten gibt es an der Museumsstrasse. Bereits ab Donnerstag, 27. April, um 20 Uhr dürfen auf dem Vorplatz der «Alten Post» keine Verkehrsmittel mehr abgestellt werden.

An der Ecke soll ein einladender neuer Platz als Aufenthaltsort entstehen. Bild: Claudia Meier

Mit der Realisierung der neuen Abfallsammelstelle auf dem Parkplatz der städtischen Angestellten wird auch die Umgebung umgestaltet. Oberhalb der Altstadt entstehe so ein neuer, attraktiver Aufenthaltsort.

Die Stadt will Privatpersonen animieren

Der Containerstandort an der Schulthess-Allee ist der fünfte, der im Rahmen der ersten Phase des Projekts im zweiten Anlauf umgesetzt wird. «Weitere Unterflursammelstellen werden noch in diesem und auch in den kommenden Jahren gebaut», schreibt der Stadtrat. An der Schulthess-Allee können weiterhin Bioabfälle und Hauskehricht in den offiziellen Brugger Kehrichtsäcken entsorgt werden.

Die pinkfarbene Markierung am Boden zeigt den zukünftigen Standort der Unterflurcontainer. Bild: Claudia Meier

Die Neugestaltung des Platzes wird im Rahmen des Projekts «Natur findet Stadt» des Naturama Aargau umgesetzt. Dieses sieht laut Stadtrat Brugg vor, dass pro Jahr mindestens eine öffentliche Fläche ökologisch aufgewertet wird. Die Stadt übernehme somit die Vorbildfunktion und animiere Privatpersonen, ebenfalls aktiv zu werden und die eigenen Gärten aufzuwerten.

Am Freitag, 16. Juni, wird der neu gestaltete Platz eingeweiht und das Projekt mit einem öffentlichen Anlass lanciert. Details folgen.