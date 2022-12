Brugg Am Stahlrain soll beim Heizen jetzt auf Grundwasser gesetzt werden Die Verwaltungsgemeinschaft Stahlrain VGS plant, ihr Gebäude ab November mittels Wärmepumpe zu beheizen. Vertreten wird sie bei diesem Vorhaben durch die Metron Haus AG.

Exklusiv für Abonnenten

Neben dem Metron-Gebäude fanden Bohrungen statt und der Entnahmebrunnen wurde bereits erstellt. zvg

Unauffällig sieht es aus, das grau-blaue Gebäude am Stahlrain, an den Gleisen am Bahnhof Brugg. Hier befinden sich diverse Wohnungen, Praxen und Büros. Bislang wurde das 5600 m2 grosse Gebäude mit Öl und Gas beheizt, doch dies soll sich schon bald ändern.

Die Verwaltungsgemeinschaft Stahlrain VGS, vertreten durch die Metron Haus AG, plant, das Gebäude noch ab diesem Herbst mittels Wärmepumpe zu beheizen respektive zu kühlen. Betrieben werden soll diese mit Grundwasser, das über einen Entnahmebrunnen gefördert und über einen Rückgabebrunnen wieder in den Untergrund zurückgegeben wird. Beide Brunnen werden sich auf dem Areal des Gebäudes befinden.

Bereits 2021 wurde die Jäckli Geologie AG mit hydrogeologischen Versuchen für eine Wärmepumpe des Gebäudes am Stahlrain beauftragt. Im Mai dieses Jahres wurde eine Absperrung aufgestellt, sie besteht immer noch. Deborah Bläuer

Die geplante Wärmepumpe hat eine Heizleistung von 225 kW und eine Kälteleistung von 156 kW. Projektleiter Claudio Stancheris, der bei der Metron Architektur AG in Brugg arbeitet, sagt:

«Der Heizbedarf des Gebäudes wird über die Wärmepumpe komplett gedeckt werden.»

Es ist vorgesehen, die Wärmepumpe Anfang November in Betrieb zu nehmen. Installieren wird sie die RMB Engineering AG aus Lenzburg. Das Nutzungsgesuch liegt noch bis am 26. September auf der Abteilung Planung und Bau Brugg öffentlich auf.

«Keine quantitativen Auswirkungen auf das Grundwasservorkommen»

Im Rahmen des Projekts hat das Badener Unternehmen Jäckli Geologie AG einen hydrogeologischen Bericht erstellt. Darin wird eine Variante favorisiert, bei der für den Betrieb der Wärmepumpe pro Minute maximal 559 Liter Wasser entnommen werden. Dieses werde jedoch wieder vollständig an den Grundwasserstrom zurückgegeben, steht im 20-seitigen Bericht. «Der Betrieb der geplanten Anlage mit den vorgesehenen monatlichen Durchschnitts-Umsatzmengen und einer vollständigen Rückgabe des Wassers an den Grundwasserstrom führt zu keinen quantitativen Auswirkungen auf das vorhandene Grundwasservorkommen.»

Auch Schwankungen des Grundwasserspiegels wurden geprüft. «Der Grundwasserspiegel ist natürlichen Schwankungen unterworfen. In der rund 850 Meter stromaufwärts entfernten Brauchwasserfassung Bilander schwankte der Grundwasserspiegel von Juli 2012 bis Mitte Juli 2022 mit einer Amplitude von zirka 2,8 Meter», heisst es im hydrogeologischen Bericht.

Unter der Annahme, dass das Schwankungsverhalten auf dem Projektareal ähnlich ist wie in der genannten Brauchwasserfassung, wird für das Projekt mit einem Grundwasserpegel zwischen 16,6 Meter (Hochwasser) und 13,8 Meter (Niedrigwasser) gerechnet. Auch bei Niedrigwasser könne die für den Betrieb der Grundwasserwärmepumpe maximal erforderliche Entnahmemenge problemlos aus dem Brunnen gefördert werden.

Dieses Gebäude soll bald schon mittels Wärmepumpe anstatt mit Gas und Öl beheizt werden. Deborah Bläuer

Gemäss der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung darf die Temperatur des Grundwassers durch Wärmeeintrag oder -entzug, mit Ausnahme von örtlich eng begrenzten Temperaturveränderungen, gegenüber dem natürlichen Zustand um höchstens 3 °C verändert werden. Laut dem hydrogeologischen Bericht kann dieses Kriterium beim Projekt am Stahlrain eingehalten werden.