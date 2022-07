Brugg Am runden Tisch wird die Entwicklung der Altstadt positiv beurteilt – das sind die nächsten Schritte Eine 2020 formierte Arbeitsgruppe wird sich demnächst mit der besseren Auffindbarkeit der Brugger Altstadt beschäftigen. Im Idealfall können am nächsten runden Tisch Vorschläge vorgestellt werden. Wann dieser stattfindet und welche Gruppe bisher kaum vertreten ist.

Auf der Luftaufnahme der Brugger Altstadt dominiert das Salzhaus (Mitte). zvg/René Schneider

Die Brugger Altstadt hat sich in den vergangenen Monaten gewandelt. Gleich mehrere Lokale haben das Gastroangebot an der Hauptstrasse aufgewertet und vergrössert. Der Zuspruch der Gäste ist so gross wie schon lange nicht mehr.

Zudem hat die Stadt in der Hofstatt vor dem Salzhaus mit Steinstufen und Bänken neue Sitzgelegenheiten ermöglicht, was den Aufenthalt auf einem der schönsten Altstadtplätze im Aargau noch reizvoller macht.

Am 6. April ist die neue Salzhaustreppe feierlich eingeweiht worden. Maja Reznicek

Nach fast zweijähriger Coronapause fand am 12. Mai wieder ein runder Tisch Altstadt statt. Dieser dient dem gegenseitigen Informationsaustausch von Altstadtvertreterinnen und Altstadtvertretern über laufende Projekte und Anlässe in sowie rund um den historischen Kern. Er kann auch Projekte zu deren Entwicklung lancieren.

Gewerbe- und Gastrobetreibende sind kaum vertreten

Auf Antrag des Quartiervereins wurde eine kleine Anpassung des Altstadt-Entwicklungsleitbilds 2019 im Bereich der Unteren Hofstatt beschlossen. Dieser werde neu gänzlich dem Bereich zum Begegnen und Verweilen zugeteilt, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung.

Bei der Einweihung der Sitzgelegenheiten am 6. April in der Unteren Hofstatt konnten auch die neuen Schirme ausprobiert werden. Maja Reznicek

Weiter werde der Leitsatz 7, der sich auf Nutzungen mit erhöhter Lärmbelastung beziehe, präzisiert. Am Inhalt ändere sich nichts, sagt Stadtammann Barbara Horlacher auf Nachfrage. Diese Anpassungen werden ins Altstadt-Entwicklungsleitbild eingearbeitet und bis Ende Juli auf der Website der Stadt Brugg aufgeschaltet.

Links oder rechts? Die unklare Signalisation soll verbessert werden. Claudia Meier

Um die bessere Auffindbarkeit und Anbindung der Altstadt an die City anzugehen, wird die 2020 formierte Arbeitsgruppe ihre Arbeit wieder aufnehmen. Horlacher räumt ein, dass es schwierig sei, Gewerbe- und Gastrobetreibende für die Mitarbeit in diesen Runden zu gewinnen. Man werde dies aber weiterhin versuchen. Geleitet wird die Arbeitsgruppe von Stadtplanerin Bigna Lüthy und Präsident Dominic Church vom Quartierverein Altstadt.

Am 2. November findet der zweite runde Tisch statt

Der zweite runde Tisch Altstadt in diesem Jahr wird am 2. November durchgeführt. Dannzumal sollen laut Stadtrat die erste Prozess- und Umsetzungszeit ausgewertet und gemeinsam die Schwerpunktthemen für die weitere Umsetzung des Altstadt-Entwicklungsleitbilds definiert werden. Im Idealfall kann die erwähnte Arbeitsgruppe dann bereits erste Vorschläge zur besseren Auffindbarkeit und Anbindung der Altstadt ans Stadtzentrum präsentieren.

Abschliessend hält der Stadtrat Brugg fest, dass von allen Beteiligten die aktuell zu beobachtenden Entwicklungen in der Altstadt als positiv beurteilt wurden. Zudem werde der rege Austausch zu diversen laufenden Altstadtprojekten sowie den geplanten Anlässen von Kulturhäusern und Vereinen von allen Beteiligten sehr geschätzt.