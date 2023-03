Brugg Alte Infosäule des Vindonissa Museums soll durch digitale Stele ersetzt werden Das Baugesuch für die neue Stele vor dem Museum liegt noch bis am 27. März bei der Abteilung Planung und Bau in Brugg öffentlich auf. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 20'000 Franken.

Das Vindonissa Museum will eine neue Informationstafel. Claudia Meier

Das Vindonissa Museum in Brugg will die rote Informationssäule vor dem Haupteingang an der Museumstrasse 1 durch eine digitale Stele mit Bildschirm ersetzen. Das Baugesuch zur neuen Infotafel liegt noch bis am 27. März auf. Gemäss diesem belaufen sich die Kosten für das Projekt auf 20'000 Franken.

Die rote Infosäule vor dem Vindonissa Museum in Brugg wird durch eine digitale Stele ersetzt. Julia Pellegrini

Die neue Info-Stele wird mit einem Bildschirm und einem ausschaltbaren Display ausgestattet sein. Mittels einer zeitgesteuerten Ein- und Ausschaltung sei es möglich, das 55 Zoll grosse Display und einige mit LED beleuchtete Elemente komplett dunkel erscheinen zu lassen.

Nebst dem Logo von Museum Aargau, zu dem unter anderem auch das Vindonissa Museum in Brugg gehört, sollen zusätzlich ein Streifen und weitere Textelemente rechts neben dem Display weiss hinterleuchtet werden können.

Die neue Stele biete Platz für Informationen zum täglichen aktuellen Programm wie Führungen und andere Anlässe, wie es im Baugesuch heisst. Der Bildschirm der Infotafel wird in Richtung Eingang/Museumstrasse zeigen und so für Besucher und Besucherinnen ersichtlich sein.

Mit dem neuen Design aus Metall soll sich die rund zwei Meter hohe und einen Meter breite Stele in die Umgebung neben dem Jugendstilgebäude des Vindonissa Museums einfügen.