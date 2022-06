Brugg Als Daniel Düsentrieb hat er die Berufsschule vorwärtsgebracht – jetzt geht Marcel Biland in Pension Ende Juni beginnt für den Labortechniker beim Berufs- und Weiterbildungszentrum Brugg ein neuer Lebensabschnitt. Der Spezialist für Bevölkerungsschutz blickt auf seine Berufslaufbahn zurück und gewährt einen Einblick in sein grosses Hobby.

Labortechniker Marcel Biland hat am Berufs- und Weiterbildungszentrum seinen Traumjob gefunden. Alex Spichale

Für einen Ur-Brugger gibt es wohl keinen spezielleren Tag als das Brugger Jugendfest, um seine Pensionierung zu feiern. Und genau dieses Glück ist Marcel Biland beschieden. Der Labortechniker am Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg wurde am 13. Juni 65 Jahre alt und hat Ende Monat – am Rutenzug – seinen letzten offiziellen Arbeitstag.

Seine Funktion als Chef des Regionalen Führungsorgans (RFO) Brugg Region, die er seit dem Start im 2014 innehat, behält Marcel Biland bis Ende 2023 bei. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt der Vater von vier Kindern auf sein Berufsleben zurück. Über 15 Jahre lang war er so etwas wie der Daniel Düsentrieb am BWZ.

In diesem Schulhaus des BWZ Brugg arbeitet Marcel Biland. Claudia Meier

Sein Reich befindet sich im Keller an der Annerstrasse 12 in Brugg. Dort tüftelte er jeweils an neuen Installationen und baute Lehrer- und Schülerlabormodelle, damit die Lernenden der Elektrotechnikberufe (Elektroinstallationen, Netzbau und vor allem Multimediaelektronik) neben der Theorie einen möglichst schnellen und guten Praxisbezug bekamen.

Team und Aufgaben passten bis am Schluss

Die fünf Elektrolabors im zweiten Stock des Schulgebäudes in Brugg gelten als die am modernsten eingerichteten Fachzimmer der Schweiz für Berufslernende.

Ein Elektroinstallateur-Lernender im Unterrichtszimmer am BWZ mit den ausgefahrenen Labors. Sandra Ardizzone

Gemeinsam mit Lehrpersonen hat Marcel Biland immer wieder neue praxisbezogene Lehrmittel entwickelt wie zum Beispiel eine Personenschutz-Demonstration:

«Sie verdeutlicht, wie und wann ein FI-Schalter zum Einsatz kommt. Die für das Handgelenk entwickelte Sensorik zeigt, dass diese Technik einwandfrei funktioniert.»

Der Selbstversuch schaffe Vertrauen. Bevor das «Ameisi-Rennen» in der Hand unangenehm werde, fliege der FI-Schalter, also der Fehlerstrom-Schutzschater, raus, erklärt der Labortechniker.

Ursprünglich hatte Biland eine Lehre als Elektromonteur absolviert und sich in Radio- und Fernsehelektronik weitergebildet. Bei der Brugger Energieversorgerin IBB leitete er die Abteilung für Kabelfernsehen – bis zu einer Umstrukturierung. Als er sich auf die ausgeschriebene Stelle am BWZ bewarb, konnte er mit seiner guten Ausbildung und seiner Erfahrung im Modellbau punkten. «Die Stelle ist zu meinem Traumberuf geworden», schwärmt Biland beim Gespräch am ovalen Sitzungstisch. Das Team, die Aufgaben und Herausforderungen: Alles passte ihm bis am Schluss.

Was nicht erhältlich ist, baut die Schule selber

Egal ob ein Demomodell Brennstoffzelle mit künstlicher Sonne, ein Hand-Drehstromgenerator, ein Magnetkraftmessgerät oder diverse Demomessboxen: Oft wurden die Komponenten eingekauft und auf die Bedürfnisse der Berufsschule angepasst.

Marcel Biland präsentiert den selbst entwickelten Motor-Generator: Demoanlage mit Messeinrichtungen und Netzsynchronisation. Alex Spichale

Ganze Demoanlagen bis hin zu Kraftwerksimulationen mit Netzeinspeisung baute Biland fest auf einem Wagen auf, um den Unterricht möglichst anschaulich zu gestalten. «Was wir nicht kaufen konnten, haben wir selbst gebaut», erzählt der Techniker, der nach seiner Pensionierung noch projektmässig bei der Entwicklung von Laboreinrichtungen in einem kleinen Pensum am BWZ tätig sein wird. Schmunzelnd fügt er an:

«Ich brauche immer etwas, das mich fordert.»

Als Lehrperson unterrichtete Marcel Biland zwar nicht, aber während der Lektionen begleitete er bei Bedarf unterstützend stets gern – etwa beim Vorführen von Löttechniken oder dem Einsatz von Bausätzen. Den jungen Berufsleuten wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben, spornt ihn an und macht ihn glücklich.

So will sich der Labortechniker auch weiterhin als Prüfungsexperte beim Fachbereich Multimediaelektroniker engagieren. Künftig wird sich ein Fachlehrer um den Laborunterhalt am BWZ kümmern.

Der Weihnachtsmarkt in Schinznach-Dorf ist gebucht

Marcel Biland kennt Brugg und Umgebung wie seine Hosentasche. Denn er ist nicht nur Chef des RFO Brugg Region, sondern leistete während 32 Jahren aktiven Dienst in der Feuerwehr Brugg – davon sechs Jahre als Kommandant.

Mit der Feuerwehr Brugg ist Marcel Biland seit Jahrzehnten verbunden. Archiv AZ

Mit viel Herzblut wirkt er bei der Altersfeuerwehr mit, wo er für die Oldtimer zuständig ist. Zudem will er in der BWZ-Töff-Clique, so lange wie möglich, noch mitfahren. Auf dem Programm steht jeweils eine einwöchige Rundfahrt in Europa. Diesen Sommer geht es in die französischen Alpen.

Künftig wird Marcel Biland zu Hause mehr Hand anlegen. Seine Ehefrau ist derzeit gesundheitlich angeschlagen. Da ist seine Mithilfe im Haushalt sehr willkommen. Der scheidende Labortechniker hat in den vergangenen Jahren ausserdem eine grosse Passion für einzigartige Holzarbeiten entwickelt.

Die von Marcel Biland produzierten Notlichter aus Holz kommen bei den Beschenkten gut an. zvg

So entstehen in seiner Werkstatt zu Hause etwa sogenannte Notlichter. Das sind handliche Kästchen mit einem Teekerzchen und einer integrierten Streichholzschachtel. Im Herbst wird der Neurentner mit seinen Holzarbeiten zum ersten Mal am Weihnachtsmarkt im Gartencenter Zulauf in Schinznach-Dorf teilnehmen.

Eine Rückkehr in die Politik schliesst er aus

Der Notfall-Treffpunkt beim Eingang zum Gemeindehaus Riniken. Claudia Meier

Wer Marcel Biland kennt, weiss, dass er seine Aufgaben stets äusserst gewissenhaft anpackt und ausführt. Das erklärt auch, warum der Ur-Brugger vor vielen Jahren nur einen kurzen Abstecher in die Politik machte, als er während einer Amtsperiode Mitglied der CVP-Einwohnerratsfraktion war. «Eine Rückkehr wird es nicht geben», versichert er.

Berührungspunkte zur Politik hatte er in der Vergangenheit auch so genug in seiner Funktion als RFO-Chef. Die letzten paar Jahre hat er im Projektteam Aargau/Solothurn mitgearbeitet für die Einrichtung der Notfall-Treffpunkte, die Anlaufstellen für die Bevölkerung im Ereignisfall.

Die Hochwassersituation in Brugg/Windisch bleibe angespannt, sagte Marcel Biland, Chef Regionales Führungsorgan, im Mai 2015. Michael Hunziker

Dass sich die rechtzeitige Auseinandersetzung mit Katastrophen oder Pandemien lohnt, zeigte sich mit der Verbreitung von Covid-19. Als der Auftrag vom Kanton kam, ein Konzept für den Umgang mit der Pandemie zu erarbeiten, konnte Biland nur ein Papier hervorholen. Er erzählt:

«Vor fünf Jahren hatten wir eine entsprechende Vorlage erarbeitet und wurden damals dafür belächelt.»

Nicht ohne Stolz fügt er an: «Wir sind das einzige RFO im Kanton, das alle Funktionen mindestens doppelt besetzt hat.» Denn es sei sehr wichtig, fachtechnisch auf einem hohen Niveau zu sein. Und so hofft Biland, dass sich für all seine Ämter früher oder später gute Nachfolgeregelungen finden lassen.