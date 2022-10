Brugg Alle können mithelfen: Die Möbel für die neue Stadtbibliothek im Effingerhof werden zusammengebaut Am 31. Oktober zieht die Stadtbibliothek Brugg vom Zimmermannhaus in den Effingerhof. Zwei Tage davor werden die neuen Möbel zusammengebaut. Dazu laden die Organisatoren jede und jeden ein, um mitzuhelfen. Die Neueröffnung der Bibliothek ist am 1. Dezember geplant.

Visualisierung der Stadtbibliothek Brugg am neuen Standort im Effingerhof. zvg

Eigentlich hätte die Stadtbibliothek Brugg schon im Sommer in den Effingerhof umziehen sollen. Weil die Umbauarbeiten damals noch nicht abgeschlossen waren, wurde der Umzug auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun ist es aber bald so weit: Am 31. Oktober zieht die Bibliothek um.

Der Flyer zum Möbelbau-Event am 29. Oktober 2022 zvg

Am Samstag, dem 29. Oktober, werden die neuen Möbel dann zusammengebaut. Dazu sind alle eingeladen, um «nach aller Denkarbeit im Partizipationsprozess zum Effingerhof selbst Hand anzulegen», wie die Organisatoren schreiben.

Für den Zusammenbau sei kein handwerkliches Grundwissen vorausgesetzt, Werkzeug ist vorhanden, heisst es weiter. Am 29. Oktober geht es um 9 Uhr bei der alten Zulieferung des Effingerhofs an der Museumsstrasse mit dem Aufbau der Möbel los. Nach der Mittagspause geht es bis 16 Uhr weiter. Es ist keine Anmeldung notwendig.

Dem Umzug im September 2021 zugestimmt

Die Freude im Brugger Stadtrat war gross, als im September 2021 das Brugger Stimmvolk mit 2937 Ja- gegen 1389 Nein-Stimmen dem Umzug der Stadtbibliothek klar zustimmte. Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) sprach von einem Gewinn für die Stadt. Bewilligt wurden damit die jährlich wiederkehrenden Personalkosten von durchschnittlich 263’600 Franken sowie die jährlich wiederkehrende Betriebskosten von durchschnittlich 206’600 Franken.

Das Zimmermannhaus ist der alte Standort der Stadtbibliothek Brugg. Claudia Meier

Die Bibliotheksfläche wird im Effingerhof im Vergleich zum alten Standort auf 340 Quadratmetern mehr als verdoppelt. Der Raum im Effingerhof ist für die nächsten fünf Jahre gemietet und es besteht die Möglichkeit einer Verlängerung.

Die Bibliothek bleibt vom 31. Oktober bis 30. November geschlossen. In dieser Zeit werden die Räumlichkeiten eingerichtet und vorbereitet. Am 1. Dezember wird die Bibliothek schliesslich neu eröffnet. Ein paar Tage später, am 9. und 10. Dezember, finden die offiziellen Eröffnungstage im Effingerhof mit diversen Veranstaltungen statt.