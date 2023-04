Brugg Abteilung Planung und Bau wird neu organisiert Wegen einiger personeller Wechsel bei der Abteilung Planung und Bau der Stadt Brugg wurden die Zuständigkeiten überprüft und die Stellenprofile angepasst. Ausserdem gab es eine Änderung bei der Stellvertretungsregelung des Stadtrats.

In diesem Haus befindet sich die Abteilung Planung und Bau der Stadt Brugg. Bild: Claudia Meier

Bei der Abteilung Planung und Bau in Brugg sind zurzeit fünf Stellen ausgeschrieben. Ausserdem hat Abteilungsleiter Stefan Hein auf Ende Juli gekündigt.

Anfang Jahr war er unfallbedingt für mehrere Wochen ausgefallen. Entsprechend übernahm Stadtrat Roger Brogli (parteilos), Ressorts Planung und Bau sowie Werkdienst, dessen Aufgaben. Doch seit dem 22. März fällt nun Brogli krankheitsbedingt aus.

Änderungen treten per 1. Mai in Kraft

Stadtrat Roger Brogli hat die Ressorts Planung und Bau sowie Werkdienst. Bild: zvg/René Schneider

«Aufgrund von personellen Wechseln überprüfte der Stadtrat in Zusammenarbeit mit den Fachbereichsleitenden die Zuständigkeiten innerhalb der Abteilung und passte die Stellenprofile an», heisst es in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung der Stadt.

Dies führe zu einer Bereinigung des Organigramms mit geringen Verschiebungen bei den Stellenpensen innerhalb der Abteilung. Zudem sei die personelle Führung der Abteilungsleitung Stadtammann Barbara Horlacher, die bereits strategische Projekte im Bereich Planung und Bau politisch begleitet habe, zugeteilt.

Stadtammann Barbara Horlacher ist neu die Stellvertreterin für Roger Brogli. Bild: zvg/René Schneider

Auch sei die Stellvertretung auf Ebene Stadtrat angepasst worden. Neu wird Barbara Horlacher (Grüne) die Stellvertretung des bis voraussichtlich am 31. Mai krankheitsbedingt abwesenden Roger Brogli übernehmen, bisher war diese Reto Wettstein (FDP) zugeteilt gewesen.

Als Folge dieser Umteilung werden sich künftig Jürg Baur (Mitte), Ressorts Bildung und Sport, und Reto Wettstein, Ressort Gesellschaft, gegenseitig vertreten. «Das überarbeitete Organigramm der Abteilung Planung und Bau sowie die neue Stellvertretungsregelung des Stadtrates treten per 1. Mai in Kraft», steht in der Mitteilung.

Wegen personeller Wechsel wurde das Organigramm der Abteilung Planung und Bau revidiert. Organigramm: Stadt Brugg

«Die Reorganisation der Abteilung Planung und Bau wird noch einige Monate in Anspruch nehmen, da zurzeit mehrere Stellen vakant sind und die Zuständigkeiten bei laufenden Projekten nur geändert werden, sofern dies sachdienlich ist.» (az)