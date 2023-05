Brugg Ab Ende Mai gibt es im Stadtgarten drei neue Anlässe – einen mit südländischem Flair Am Freitag hat der Verein Tourismus Region Brugg über seine geplanten Aktivitäten informiert. Auch ein Gewinnspiel steht an.

Die beiden Vorstandsmitglieder Marco Zimmerli und Monika Bingisser (Mitte) sowie Co-Präsidentin Barbara Iten vom Verein Tourismus Region Brugg hoffen, dass es möglichst viele Leute in den Stadtgarten zieht. Bild: Maja Reznicek

Bei lauschigen 22 Grad zeigt sich der Brugger Stadtgarten am Freitag von seiner besten Seite. «Es ist unglaublich, wie schön es hier ist», schwärmt Barbara Iten, «und wenn es lebt und Leute da sind, ist es noch schöner.» Aus diesem Grund lanciert der Verein Tourismus Region Brugg gemäss seiner Co-Präsidentin drei neue Anlässe.

Wie Iten gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Marco Zimmerli sowie Monika Bingisser am 5. Mai bekannt gab, finden am 25. Mai und am 8. Juni um 17 Uhr zwei «Picknicks im Stadtgarten» statt. Die Idee der kostenlosen Veranstaltungen ist gemäss den Organisatoren, dass sich Interessierte mit eigener Picknickdecke sowie Verpflegung vor Ort treffen.

Eine Grillmöglichkeit stehe zur Verfügung. «Es darf geteilt und gemeinsam das Leben genossen werden.» Eine Durchführung erfolge ausschliesslich bei trockenen Bedingungen, eine Anmeldung sei nicht nötig.

Auf den Tisch kommt ein 3-Gänge-Menü

Momentan arbeitet der Tourismusverein noch an einem Rahmenprogramm für die Picknicks. Angedacht sei eine musikalische Begleitung, und auch eine Geschichtenerzählerin sei angefragt. Am 22. Mai verlost der Verein zudem über seine Website 15 Picknickdecken, die von den Gewinnern an den Veranstaltungsdaten im Stadtgarten abgeholt werden können.

Der Stadtgarten in Brugg bietet viel Grünfläche für Picknicks. Bild: Maja Reznicek

In rund zwei Monaten folgt dann der dritte Anlass: Am 8. Juli um 19 Uhr wird das «Dinner im Stadtgarten» bei den langen Bänken hinter dem Stadthaus durchgeführt. «Bei schlechtem Wetter sind wir im Trockenen, wo genau, wissen wir noch nicht», sagt Iten ergänzend. Auf den Tisch kommt ein 3-Gänge-Menü im südländischen Flair gekocht von der Trattoria Rotes Haus. Auch sonst stammen etwa Wein oder Kaffee von regionalen Anbietern.

Die Kosten pro Person belaufen sich auf 50 Franken. Die Voranmeldung ist zwingend und bis zirka eine Woche vor Durchführung über die Vereinswebsite möglich.