Brugg/Lauffohr 81-jähriger stirbt bei Selbstunfall auf Zurzacherstrasse In Brugg kam ein Autofahrer von der Zurzacherstrasse ab und prallte in eine Mauer. Der 81-jährige Mann verstarb noch auf der Unfallstelle.

Ein 81-jähriger Automobilist fuhr am Sonntagnachmittag kurz nach 14 Uhr von Brugg her in Richtung Lauffohr. Kurz vor dem Kreisel kam er von der Strasse ab und prallte in einem Mauer. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin wurde zu Abklärungen ins Spital gebracht.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, dürfte nach bisherigen Erkenntnissen ein medizinisches Problem zum Unfall geführt haben. Für die Bergung des Unfallfahrzeugs war die Zurzacherstrasse für rund zwei Stunden gesperrt.

Die aktuellen Polizeibilder: