Brugg 30-jähriger SP-Einwohnerrat: «Ich erachte den Vorschlag des Stadtrats als Erfolg meiner Motion» Der Stadtrat Brugg möchte ein Budgetkonto mit der Bezeichnung «Humanitäre Hilfe» einführen, über das der Einwohnerrat künftig jährlich bei der Verabschiedung des Voranschlags zu entscheiden hat. Motionär Pascal Ammann begrüsst diese Öffnung des Spendenzwecks zugunsten aller Menschen in Not unabhängig von der Nationalität.

Pascal Ammann sitzt für die SP im Einwohnerrat Brugg. zvg

Am Freitagabend, 28. Oktober, beantragt der Brugger Stadtrat an der Einwohnerratssitzung, den am Benefizanlass vom 1. Juli von Privaten gesammelten Spendenbetrag von 15'000 Franken zu verdoppeln und den Betrag der Glückskette zugunsten von Projekten in der Ukraine zu überweisen.

Die Meinung der Mitte-Fraktion dazu ist gespalten. Einerseits dürfe sich die Stadt innovativ und grosszügig zeigen, andererseits werde es als sinnvoller erachtet, die Steuergelder der Brugger und Bruggerinnen zugunsten von hilfsbedürftigen Mitmenschen unabhängig derer Herkunft direkt vor Ort in der Stadt Brugg einzusetzen. Eher kann die Mitte die Motion von SP-Einwohnerrat Pascal Ammann mittragen, im Budget der Stadt Brugg ein spezielles Konto mit dem Spendenzweck «zur Unterstützung flüchtender und geflüchteter Menschen» einzurichten.

Spendenzweck: Öffnung zugunsten aller Menschen in Not

Noch besser findet die Mitte allerdings den Vorschlag des Stadtrats, alternativ eine Budgetposition «für humanitäre Hilfe» einzurichten, weshalb sie an der Sitzung dieser Idee den Vorzug geben wird.

Darauf angesprochen, zeigt sich SP-Einwohnerrat Pascal Ammann durchaus zufrieden:

«Die Motivation der Motion war ja eine Reaktion auf die vorgeschlagene Spende seitens der Stadt zugunsten der Ukraine, welche seit dem Angriffskrieg von Russland auf globale Solidarität angewiesen ist.»

Dieses Zeichen unterstütze er grundsätzlich, sei aber irritiert, dass dieses Engagement nicht regelmässig auch für andere Konfliktgebiete und Menschen in Not geleistet wurde. Deshalb forderte er einen Budgetposten, welcher jährlich Spenden zulässt.

Der Vorschlag des Stadtrats, eine Budgetposition «Humanitäre Hilfe» einzurichten, erachte Ammann als Erfolg dieser Motion. Er ist gespannt, wie die Idee zugunsten von Menschen in Not umgesetzt wird. Je nach dem kann er sich vorstellen, seine Motion zurückzuziehen.