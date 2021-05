Brugg 24-Jähriger fährt betrunken in eine Lagerhalle – einen Führerausweis konnte er nicht vorweisen Ein 24-jähriger Autolenker verursachte in der Nacht auf Montag einen Selbstunfall. Der Lenker sowie dessen Beifahrer wurden verletzt ins Spital gebracht.

Ein betrunkener Autofahrer ist in Brugg gegen eine Lagerhalle geprallt. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag kurz vor 02.30 Uhr in Brugg. Ein 24-jähriger Automobilist fuhr mit einem Mercedes Benz A220 von der Klosterzelg/Untere Klosterzelgstrasse in Richtung Industriestrasse. Dabei kam er – aus noch unbekannten Gründen – von der Strasse ab und prallte gegen eine Lagerhalle.

Der Lenker sowie dessen 23-jähriger Beifahrer musste mit leichten Verletzungen ins Spital überführt werden. Am Fahrzeug sowie an der Lagerhalle entstand Sachschaden.

Am Auto und an der Lagerhalle entstand grosser Sachaschaden. Kapo AG

Wie die Polizei mitteilt, habe sich anlässlich der Tatbestandsaufnahme herausgestellt, dass der Lenker unter Alkoholeinfluss unterwegs war. So ergab der durchgeführte Atem-Alkoholtest einen Wert von über 1 Promille. Und: Der Lenker konnte keinen gültigen Führerausweis vorweisen.

Der Unfallhergang ist noch unklar. Zur Tatbestandsaufnahme und Spurensicherung wurde die Unfallgruppe der Kantonspolizei aufgeboten. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete bei den beiden Beteiligten eine Blut- und Urinprobe an.

Personen, welche Angaben zum Fahrverhalten des schwarzen Mercedes Benz oder zum Unfallhergang machen können, sind gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen.

