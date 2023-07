Brugg 16 Fahrzeuge aufgebrochen: Autoknacker im grossen Stil in der Innenstadt unterwegs In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden auf der Brugger Schützenmatt, in der Vorstadt und beim Eisi zahlreiche Autoscheiben eingeschlagen und Fahrzeuge aufgebrochen.

In der Stadt Brugg hat sich am Mittwochmorgen einigen Fahrzeugbesitzern ein Bild der Zerstörung geboten. Das hatte aber nichts mit den heftigen Gewittern zu tun, die vom 11. auf den 12. Juli über das Land zogen, sondern mit Autoknackern oder Vandalen, die im grossen Stil unterwegs waren.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 2023 wurden auf der Schützenmatt in Brugg einige Fahrzeuge aufgebrochen. Bild: Claudia Meier

Laut Sprecher Bernhard Graser von der Kantonspolizei (Kapo) Aargau ging die erste Meldung kurz vor 5.30 Uhr früh ein, weitere folgten. Das Fahndungsteam war schnell vor Ort. Alleine auf dem oberen und unteren Parkplatz der Schützenmatt wurden von einem Beobachter zuerst sechs aufgebrochene Fahrzeuge registriert. Am Schluss waren es neun beschädigte Fahrzeuge, so Graser. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 20’000 Franken.

Bei diesem Range Rover wurden auf der Schützenmatt in der Nacht fast alle Scheiben eingeschlagen. Bild: Claudia Meier

Gegenstände auf dem Platz verstreut und Umtriebe verursacht

Darunter ist ein Cabrio mit dem Dach drauf, aber eingeschlagener Scheibe. Bei einem Range Rover mit deutschem Kontrollschild waren wie bei einem BMW mehrere Fenster eingeschlagen. Bei letzterem wurde ein Teil des Wageninhalts über den Platz verstreut. Entwendet wurde laut der Kapo praktisch nichts.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 2023 wurde auf der Schützenmatt – neben vielen anderen – dieser BMW aufgebrochen und ein Teil des Inhalts auf dem Platz verstreut. Bild: Claudia Meier

In die Vorstadt wurde die Scheibe eines Lieferwagens eingeschlagen und eine Sonnenbrille gestohlen. «Der persönliche Schaden hält sich in Grenzen, aber die Umtriebe sind einfach überflüssig», lautet der Tenor bei zwei Betroffenen.

Bei diesem Lieferwagen wurde das Fenster auf der Fahrerseite eingeschlagen. Bild: Claudia Meier

Der Kapo-Sprecher berichtet weiter von je zwei weiteren aufgebrochenen Fahrzeugen beim Parkhaus Eisi, an der Ländistrasse sowie an der Hauptstrasse, was ein Total von sechszehn Autos ergibt.

Graser hält fest: «Es ist leider das nächtliche Übel im Aargau.» Er weiss von Leuten, die derzeit in den USA in den Ferien weilen und über die Webcam beobachten, wie zu Hause auf dem Vorplatz oder im Carport Leute um ihre Fahrzeuge schleichen. Man könne nicht genug davor warnen, keine Wertsachen in den Fahrzeugen zurückzulassen und die Türen abzuschliessen, lautet seine Empfehlung.