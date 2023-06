Brugg 13 Bands stehen am Open Air Lauschallee auf der Bühne zwischen Salzhaus und Piccadilly Am 5. und 6. Juli findet in Brugg das Open Air wieder im Rahmen des Brugger Jugendfests statt. Wo noch Helferinnen und Helfer gesucht werden und was in diesem Jahr anders ist.

Jugendarbeiter Oliver Badrzadeh vor dem Salzhaus, wo bald die Lauschallee stattfinden wird. Bild: Julia Pellegrini

Das Jugendfest in Brugg steht vor der Tür und damit auch das traditionsreiche Open Air Lauschallee vor dem Salzhaus. Oliver Badrzadeh, Jugendarbeiter im Jugendkulturhaus Piccadilly (Pic), sitzt auch in diesem Jahr wieder im OK. Dieses wurde 2023 auf acht Mitglieder aufgestockt und besteht aus 21- bis 28-jährigen Kulturschaffenden. «Alle sind super gerne dabei und wollen, dass hier in der Region etwas los ist», sagt Badrzadeh.

Das etwas alternativere Programm der Lauschallee werde laut dem Jugendarbeiter sehr geschätzt. «Obwohl die Lauschallee primär für junge Leute gedacht ist, ziehen die Musik und die Geselligkeit am Anlass die verschiedensten Menschen an», erklärt Badrzadeh.

An der Afterparty kann man lange weiterfeiern

Am 5. und 6. Juli, jeweils ab 18 Uhr bis 1 Uhr nachts, werden insgesamt

13 Künstlerinnen und Künstler aus den unterschiedlichsten Genres auftreten. Von Indie-Pop über Elektro bis hin zu Rock – für jede und jeden findet sich an der Lauschallee ein musikalisches Highlight.

Auch Musiker Dennis Kiss, der am Mittwoch auf der Hauptbühne auftreten wird, hat Verbindungen ins Jugendkulturhaus. «Für eine kurze Zeit hatte er einmal einen Bandraum bei uns im Pic», sagt Badrzadeh.

Das Open Air war am letztjährigen Jugendfest gut besucht. Bild: Claudia Meier

Neu wird es dieses Jahr während der Umbauphasen der Bühne zwischen den einzelnen Acts musikalisches Programm geben. Wie genau diese experimentelle Musik aussehen wird, weiss der Jugendarbeiter noch nicht genau. Wer nach den Konzerten noch nicht genug getanzt hat, kann an der anschliessenden Afterparty am Donnerstag bis in den frühen Morgen weiterfeiern.

Für die Helfenden gibt es im September eine Party

Die letztjährige Open-Air-Ausgabe war laut dem Jugendarbeiter trotz des etwas garstigen Wetter am Donnerstag positiv ausgefallen. Einzig die Bar, welche 2022 zu klein gewesen war, wird nun vergrössert: «Letztes Jahr hatten wir zu wenige Zapfhähne. Nun sind wir besser gewappnet für den Ansturm», erklärt Badrzadeh. Zudem wird es auch wieder einen Essensstand geben.

Damit die Lauschallee 2023 ein voller Erfolg wird, sind weitere freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht. Oliver Badrzadeh sagt:

«Melden können sich alle, die Zeit und Lust haben.»

Über einen Link auf der Homepage des Pic können sich Interessierte eintragen, wo sie sich engagieren möchten. Vor allem hinter der Bar und beim Auf- und Abbau sind Helfenden gefragt. Als Belohnung wartet unter anderem ein Gratiseintritt an die Helferparty, die im Rahmen des 60-Jahr-Jubiläums des Pic vom 22. bis 24. September stattfinden wird.