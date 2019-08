Qualifiziert hatten sich die Teams am Schweizer Final diesen Juni. Der Wettbewerb fand nun in Aarhus statt. Über 100 Teams aus 33 Ländern reisten an. Die Bronzemedaille in der Alterskategorie Junior (13 bis 15 Jahre) holte sich das Team Robofactory mit Jesse Born, Julian von Hoff und Mika Schlup (Bez. Schinznach, Bez. Wettingen, KSRB Niederrohrdorf).

Rund um das Thema «Stadt der Zukunft»

Den 10. Platz (Elementary, 8 bis 12 Jahre) erreichte das Team Robofactory KiDZ mit Benjamin Hausherr, Miriam Hausherr und Nina Born (Primarschule Dohlenzelg Windisch, Primarschule Veltheim). Auf den 12. Platz (Senior, 16 bis 19 Jahre schaffte es das Team 4f6265790d0a mit Matteo Dietz und Raphael Caixeta (Kantonsschule Zürcher Oberland). Der Aargauer Jesse Born freut sich über die Bronzemedaille: «Es ist eine tolle Belohnung für ein halbes Jahr intensive Arbeit.»

Seit Januar haben die Schüler an ihren Robotern getüftelt: Mit Legos, Elektromotoren, Sensoren und Rädern bauten sie kleine Maschinen, die bestimmte Aufgaben zum Thema «Stadt der Zukunft» lösen mussten. Gesteuert werden die Roboter über ein selbstprogrammiertes Programm. Am Wettbewerbstag musste der Roboter ohne Anleitung zusammengebaut werden. Danach gab es drei Durchgänge am Wettbewerbstisch – mit Umbau- und Verbesserungsphasen.