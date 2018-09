Ein Bauernhaus in Bözberg stand am Samstagnachmittag in Vollbrand. Dies bestätigt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der AZ. Während die Bewohner abwesend waren, bemerkten Nachbarn den Brand kurz nach 17 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Als diese vor Ort eintraf, stand das Einfamilienhaus mit Scheunenanbau bereits in Vollbrand. Trotz des Grosseinsatzes der Löschkräfte brannte dieses nieder.

Verletzt wurde niemand, auch die Haustiere blieben unversehrt. «Hingegen wurde das renovierte ehemalige Bauernhaus ein Raub der Flammen», schreibt die Polizei. Der Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Franken.