Bözberg Angetrunken und zu schnell unterwegs: 22-Jähriger prallt in einen Baum Alkoholisiert und zu schnell unterwegs verursachte ein junger Autofahrer auf dem Bözberg einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand.

Der ältere BMW erlitt Totalschaden. Kapo AG

In einem BMW fuhren Sonntagnacht kurz nach 0.30 Uhr ein 22-Jähriger und sein 15-jähriger Beifahrer vom Weiler Ursprung in Richtung Alt Stalden. Dabei waren sie offenbar zu schnell unterwegs, woraufhin der Fahrer ausserorts die Kontrolle über den Wagen verlor. In einer Kurve kam dieser schleudernd von der feuchten Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen Baum.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, konnte der vorsorglich aufgebotene Rettungsdienst beide Autoinsassen unverletzt vorfinden. Allerdings habe man ausserdem festgestellt, dass der Lenker alkoholisiert war. Eine Atemluftmessung ergab einen Wert von umgerechnet rund 0.7 Promille. Die Kantonspolizei verzeigte den Unfallverursacher und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Am BMW entstand Totalschaden. (phh)

