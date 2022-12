Böztal Nach ausserordentlicher Gmeind in Hornussen: Zehn Personen führen Beschwerde Im künftigen Böztaler Ortsteil Hornussen wurde nach der Gemeindeversammlung vom 9. April Unmut laut über die angebliche Verletzung der Informationspflicht. Zwei Traktanden sollten vom Kanton sistiert werden, fordern Beschwerdeführer. Warum der Kanton nicht darauf eintritt.

Das Gemeindehaus der Verwaltung 3plus in Hornussen soll umgebaut werden, damit alle Verwaltungsabteilungen der Fusionsgemeinde Böztal darin Platz haben. Bild: Claudia Meier

(8. August 2021)

Insgesamt sechs Beschwerden im Zusammenhang mit vergangenen Gemeindeversammlungen in den künftigen Böztaler Ortsteilen beschäftigen derzeit den Kanton (je zwei aus Hornussen und Elfingen sowie je eine aus Bözen und Effingen). Vergangene Woche hat die Gemeindeabteilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) die ersten vier Entscheide dazu verschickt.

«Das Verdikt ist vernichtend», sagt Karl Wehrli aus Hornussen. Der ehemalige Gemeindeammann brachte die Beschwerdeflut nach der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 9. April ins Rollen. Es ging unter anderem um die Verletzung der Informationspflicht bezüglich Böztaler Gemeindearchiv (242'000 Franken) und Umbau des Gemeindehauses (971'000 Franken) in Hornussen, die, nicht wie im Fusionsvertrag festgehalten, eingehalten worden sei.

Karl Wehrli ist ehemaliger Ammann von Hornussen.

Bild: Claudia Meier (29. Sep. 2014)

Man hätte nicht nur die Gemeinderäte, sondern «alle sich innerhalb der Gemeindegrenze aufhaltenden Personen» (Text gemäss Gemeindegesetz) über die Traktanden informieren sollen, und dies vor einer Unterbreitung an die Stimmbevölkerung. Darum, meint Wehrli, sei diese Bestimmung im Zusammenschlussvertrag missachtet worden. Er fordert, dass die gefassten Beschlüsse der beiden umstrittenen Traktanden zu annullieren seien.

Bei 19 Verpflichtungskrediten im Jahr 2020 war das Vorgehen gleich

Dass der Kanton weder auf die Verwaltungsbeschwerde noch auf die Gemeindebeschwerde oder die Aufsichtsanzeige vom 7. Mai eintritt, kann Karl Wehrli nicht verstehen. Er habe die gesetzlichen Vorgaben studiert und sich dann aufgrund der Gesetzestexte mit Überzeugung für die Variante «Verwaltungsbeschwerde» entschieden und offenbar das Falsche gewählt. Wehrli hält fest:

«Ich bin vom DVI mit der billigsten aller Waffen abgeschossen worden.»

Der Kanton schreibt zum Beschwerdeverfahren: In seiner Vernehmlassung vom 16. Juni habe der Gemeinderat Hornussen die Abweisung der Beschwerde beantragt, soweit überhaupt darauf eingetreten werden könne. Er hat ausgeführt, dass sich alle Partnergemeinden einig gewesen seien, dass das Vorgehen einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung an einem Standort das richtige sei, um einen Start der neuen Verwaltung per 1. Januar 2022 zu ermöglichen.

Beim Traktandum «Zusammenführung der Gemeindearchive» sei ein Rückweisungsantrag deutlich abgelehnt und das Referendum nicht ergriffen worden. Dadurch sei der Betrag für die Ausführung der Arbeiten vorhanden. lm Rahmen ihrer Autonomie hätte laut dem Kanton, jede der Partnergemeinden die Umsetzung annehmen oder zuwarten können. Informiert habe man die Gemeinderäte der Partnergemeinden. In den vier Partnergemeinden sei man bei allen 19 Verpflichtungskrediten im vergangenen Jahr so vorgegangen.

Bei einer Gemeindebeschwerde beträgt die Frist nur 10 Tage

Wehrli reichte am 7. Mai eine Verwaltungsbeschwerde ein. Aus Sicht des DVI hat er dabei übersehen, dass ein Gemeindeversammlungsbeschluss nicht mit einer Verwaltungsbeschwerde angefochten werden kann. Der Kanton schreibt:

«Nachdem keine Verwaltungsbeschwerde möglich ist, muss der Entscheid in der Hauptsache auf Nichteintreten lauten.»

Im vorliegenden Fall hätte man nach Publikation der Beschlüsse eine Gemeindebeschwerde machen können. Hier beträgt die Frist hingegen nur 10 Tage und nicht 30 Tage wie bei der Verwaltungsbeschwerde. Da die Frist für die Gemeindebeschwerde nicht eingehalten wurde, bleibt Karl Wehrli auch diese Beschwerdemöglichkeit verwehrt. Die eingebrachten Beanstandungen können folglich nur im Aufsichtsverfahren behandelt werden, hält das DVI fest.

Nach aussen werden die Gemeinden gemäss dem Gemeindegesetz durch die Gemeinderäte vertreten. Insofern ergibt sich für das DVI aus dem Wortlaut der Fusionsvertragsbestimmung, dass mit den Adressaten der Informationen nur die jeweiligen Gemeinderäte gemeint sein können. Das DVI hält im Entscheid fest:

«Die Anzeigenden bringen selbst vor, dass die Gemeinderäte im gegenseitigen Einverständnis gehandelt hätten.»

Und weiter: «Der Aufsichtsanzeige ist keine Folge zu geben.» Eine Kanzleigebühr wird nicht erhoben.

Karl Wehrli: «Es stellt sich hier die Frage der Befangenheit»

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen beim Verwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Das Beschwerdeverfahren ist diesmal mit einem Kostenrisiko verbunden. Karl Wehrli weiss noch nicht, ob er den Entscheid ans Verwaltungsgericht weiterziehen wird.

Problematisch findet er zudem, dass die Gemeindeabteilung des DVI, die damals den Böztaler Fusionsvertrag ausgearbeitet und als Entwurf zur Verfügung gestellt hatte, seine Beschwerde in erster Instanz beurteilte. Es stelle sich hier die Frage der Befangenheit.

Auch auf die drei anderen Beschwerden aus Bözen, Effingen und Elfingen, die im Zusammenhang mit den beiden umstrittenen Traktanden an der ausserordentlichen Gmeind vom 9. April in Hornussen beim Kanton eingegangen sind, tritt das DVI aus vergleichbaren Überlegungen nicht ein. Die Briefe wurden pro Dorf von drei Personen unterzeichnet. In der Rechtsmittelbelehrung für den Weiterzug ans Verwaltungsgericht weist das DVI ebenfalls auf das Kostenrisiko hin.