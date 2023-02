Böztal Warum Kandidat für das Bezirksgericht Brugg in Dörfern wirbt, wo man ihn nicht wählen kann Wahlflyer von Marco Leber aus Remigen sind auch in Briefkästen des Bezirks Laufenburg gelandet. Die beauftragte Druckerei wurde von der AZ auf den Fehler hingewiesen und hat die Ursache gefunden.

Unternehmer Marco Leber (FDP) kandidiert als Laienrichter für das Bezirksgericht Brugg. Alex Spichale

Am 12. März wählt die Bevölkerung im Bezirk Brugg einen Ersatz für den zurückgetretenen Bezirksrichter Urs Herzog. Für den freien Sitz kandieren Marco Leber (FDP) aus Remigen und Angelika Curti (Die Mitte) aus Brugg.

In rund 1400 Haushaltungen im oberen Fricktal wurden in den letzten Tagen Wahlflyer für Marco Leber verteilt. Doch seit Bözen, Effingen und Elfingen mit Hornussen per 1. Januar 2022 zur Gemeinde Böztal fusioniert haben, gehören die drei erstgenannten Dörfer wie Hornussen dem Bezirk Laufenburg an. Die Stimmberechtigten können sich daher nicht mehr an Wahlen im Bezirk Brugg beteiligen.

Auf die Frage, warum er dennoch im Fricktal Werbung macht, antwortet Marco Leber: «Ich habe mir zuerst überlegt, in einzelnen Gemeinden zu werben, und mich dann für den ganzen Bezirk Brugg entschieden. Um den Auftrag hat sich Weibel Druck in Windisch gekümmert.»

Max Gasser, stellvertretender Geschäftsleiter bei Weibel Druck, erfährt von der AZ von diesem Fehler. Der Flyer-Versand sei über ein Online-Tool der Post erfasst worden. Wie sich jetzt zeigt, sind dort über ein Jahr nach der Böztal-Fusion unter dem Amtsbezirk Brugg Hornussen, Bözen, Effingen und Elfingen aufgeführt.

Unter dem Amtsbezirk Laufenburg fehlen diese vier Dörfer. Gasser wird die Post nun auf dieses Versäumnis hinweisen.