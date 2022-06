Bözberg/Riniken Die Regenwürmer fühlen sich wohl im Erdreich rund um das Stromkabel Swissgrid lässt die Auswirkungen der erdverkabelten Leitung am «Gäbihübel» im Raum Bözberg und Riniken wissenschaftlich begleiten. Ein Zwischenbericht liegt vor.

Zum ersten Mal wurde am «Gäbihübel» ein längeres Teilstück einer 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung in den Boden verlegt. Michael Hunziker (27. Februar 2019)

Im Raum Bözberg und Riniken zeigt sich, welche Auswirkungen die Erdverkabelung eines Abschnitts einer 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung auf Landschaftsbild und Umwelt hat und welche Herausforderungen Bau, Betrieb und Instandhaltung mit sich bringen. Deshalb lässt Swissgrid als Eigentümerin des Schweizer Höchstspannungsnetzes das Projekt wissenschaftlich be­gleiten, wird in einer Medienmitteilung ausgeführt. Erwärmt sich der Boden, wenn mehr Strom durch das Erdkabel fliesst? Was bedeutet dies für die Biodiversität?

Zur Erinnerung: Zum ersten Mal hat Swissgrid am «Gäbihübel» ein längeres Teilstück einer 380-kV-Höchstspannungsleitung in den Boden verlegt. An beiden Enden des rund 1,3 Kilometer langen Abschnitts wurden Übergangsbauwerke errichtet, um Erdkabel und Freileitung zu verbinden. 5,2 Kilometer neue Freileitungen schliessen den verkabelten Abschnitt ans Trassee der bestehenden Höchstspannungsleitung Beznau–Birr an. Seit Mai 2020 fliesst Strom über das Erdkabel.

Zu Temperaturverlauf sind erste Daten ausgewertet

Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) untersucht im Auftrag von Swissgrid, wie die Bodenqualität und die Regenwurmpopulationen beeinflusst werden. Ein Zwischenbericht liegt vor. Zusätzlich wurden erste Daten zum Temperaturverlauf über dem Erdkabel ausgewertet.

Die Studie hält gemäss Medienmitteilung fest, dass die Bodenqualität und die Regenwurmpopulationen durch die Terrain-Umgestaltungen und die leicht erhöhte Bodentemperatur in den ersten beiden Jahren nach Stromfluss nicht beeinträchtigt wurden. Die Böden seien gut mit Regenwürmern besiedelt, was auf günstige Bedingungen zurückzuführen sei.

Zu sehen ist, wie sich die Erdverlegung in das Landschaftsbild einbettet. Swissgrid

Im Blog-Artikel «Der Boden ist ein kostbares Gut» auf der Swissgrid-Website sind ausführliche Informationen zu finden zu den Auswirkungen des Erdkabels auf Boden und Umwelt. Im Video ist zu sehen, wie sich die Erdverlegung in das Landschaftsbild einbettet.

Besucherzentrum wird an neuem Standort eröffnet

Im Bözberger Ortsteil Hafen wurde Mitte 2019 in Containern ein Besucherzentrum eingerichtet – für Swissgrid eine Plattform, «um die Vor- und Nachteile von Freileitungen und Erdverkabelungen sachlich aufzuzeigen und darüber zu diskutieren». Nun werden die Türen geschlossen. Nach einem zweijährigen, pandemiebedingten Unterbruch durfte Swissgrid seit der Wiedereröffnung diesen März nochmals Besuchergruppen willkommen heissen und den Dialog zu Chancen und Risiken weiterführen, steht in der Medienmitteilung. Auch wenn letztlich nur während 11 von 36 möglichen Betriebsmonaten geöffnet, seien insgesamt rund 1000 Personen empfangen worden.

Das Swissgrid-Besucherzentrum wurde Mitte 2019 in Betrieb genommen. Claudia Meier (8. Mai 2020)

Der Rückbau des Besucherzentrums in Bözberg beginnt ab Mitte Juli und ist gemäss Planung bis Ende August abgeschlossen. Swissgrid will laut Medienmitteilung das Besucherzentrum dann an einem neuen Standort voraussichtlich bis Anfang 2023 wiedereröffnen. «Dazu prüfen wir verschiedene Optionen, unter anderem im Reusstal mit Bezug zum Netzprojekt Niederwil–Obfelden.»