Bözberg Zwei Jahre nach den grossen Schnittarbeiten: Wird die Linner Linde wieder gestutzt? Das Aargauer Wahrzeichen in der Gemeinde Bözberg wurde im April 2021 grosszügig geschnitten. Die AZ hat bei den zuständigen Spezialisten der Tilia Baumpflege AG nachgefragt, wann es wieder so weit ist.

Die Linde war auch 2022 ein Besuchermagnet. Claudia Meier

Mit ihren rund 800 Jahren braucht die Linner Linde regelmässige Baumpflegemassnahmen. So wurde der Baum im Frühling 2021 um zwei Meter gestutzt, um besser vor Wind und Wetter an der exponierten Lage geschützt zu sein. Die AZ berichtete vor zwei Jahren über die Aktion, bei welcher an der Linde das erste Mal seit 30 Jahren auch an gesunden Ästen grössere Schnittarbeiten vorgenommen wurden.

Der Baum nach den Pflegemassnahmen im April 2021. Severin Bigler

Die Spezialisten der Tilia Baumpflege AG, die sich seit über 25 Jahren um das Aargauer Wahrzeichen kümmern, erklärten damals, dass die Linner Linde in den nächsten 15 Jahren weiter gestutzt werden solle, um noch lange erhalten zu bleiben. Der nächste Schnitt wurde für 2023 angekündigt.

Nun hat die AZ bei dem Fricker Unternehmen nachgefragt, wie es mit der Baumpflege aussieht. Geschäftsleiter Urs Benz schreibt, dass aufgrund von geringem Reaktionswachstum die Schnittarbeiten an der Linde frühestens im Herbst diesen Jahres ausgeführt würden.

Die Kosten für die umfangreichen Baumpflegearbeiten vor zwei Jahren beliefen sich auf eine tiefe vierstellige Summe und seien damit teurer gewesen als in anderen Jahren, erklärte Gemeindeammann Therese Brändli. Die Gemeinde Bözberg trägt die Kosten für die Linner Linde.