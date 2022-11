Bözberg Wenn die Mutter die Schnauze voll hat – wird es zu Hause turbulent Mit dem Stück «Ferie vo de Familie» zeigt die Theatergruppe Bözberg eine Komödie mit Getratsche und Emotionen.

Im Haushalt herrscht ein Durcheinander. Ist hier Erste Hilfe notwendig? zvg

Die Komödie «Ferie vo de Familie» ist ein unterhaltsames Theaterstück, das aus den eigenen Reihen kommt. Dieter Gygli hat es speziell für die Theatergruppe Bözberg geschrieben und versucht, die Charaktere bereits auf die verschiedenen Personen zuzuschneiden.

Die ersten beiden Aufführungen wurden unter der Regie von Christa Crausaz am vergangenen Wochenende erfolgreich gezeigt. Am kommenden Wochenende haben alle Theaterfans die Möglichkeit, weitere Vorführungen zu besuchen. Für die musikalische Untermalung des Themas singt der Chor ­Bözberg Melodien zu verschiedenen Feriendestinationen und für das leibliche Wohl sorgt der Feuerwehrverein Bözberg. Den Ausklang des Abends übernimmt der Kur- und Verkehrsverein mit der ExoTenBar.

Die Mutter verlässt ihre Familie

Monika (Monika Leuenberger) ist eine Hausfrau, die sich in ihrer Familie um alles kümmert. Aufräumen, Wäsche waschen, kochen, alles wird durch sie erledigt, doch die Familie schätzt dies nicht. Da platzt ihr der Kragen und sie entschliesst sich, ihren Ehemann Walter (Didi Gygli) sowie die Kinder Bernhard (Marius Schneider) und Sibylle (Petra Kull) «ferienhalber» zu verlassen. Doch will sie die Familie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen und möchte über die Entwicklung der ­Situation im Bilde bleiben.

Tochter Sibylle (Petra Kull) und Sohn Bernhard (Marius Schneider) müssen sich – ohne Mutter – ums Essen kümmern und versuchen es mit einem selbst gemachten Fünf-Sterne-Menü. zvg

Eine mögliche Lösung bietet sich durch die schwatzhafte Liliane (Lilly Bolomey) an. Doch ist das eine Lösung oder bringt dies noch mehr Verwirrung in diese Angelegenheit? Denn nachdem Monika das Haus verlassen hat, ist das Chaos vorprogrammiert.

Sanitärinstallateur und Kammerjäger tauchen auf

Die Kinder schaffen Unordnung, das Wort Haushalt ist für sie ein Fremdwort und auch Ehemann Walter ist komplett überfordert. So holt er sich schliesslich Hilfe von seiner attraktiven Bürokollegin (Simone Bertrand), was wiederum Stoff für die wildesten Spekulationen bietet. Diese versteht es jedoch, den Arbeitskollegen Hans (Barny Meyer) geschickt für ihre Zwecke zu nutzen.

In all dem Durcheinander tauchen plötzlich ein Sanitärinstallateur sowie ein Kammerjäger auf. Doch was wollen die im Hause Marti? Das können die beiden selbst nicht so überzeugend beantworten. Hat das etwas mit der verfahrenen Situation im Hause Marti zu tun?

Taucht doch plötzlich auch Martin (Simon Meier), der eifersüchtige Freund von Franziska, auf und möchte wissen, was seine Angebetete hier so treibt. Er sieht «Sodom und Gomorrha» und beschliesst, sich zu rächen. Wie er dies anstellt, warum der Haushalt top in Schuss kommt, welche leckeren Rezepte den Besuchern gezeigt werden und wieso auf dieser Bühne intensiv geknutscht wird, sollten sich Theaterliebhaberinnen und -liebhaber am besten vor Ort anschauen. (az)