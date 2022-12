Bözberg Vom Zeitungsverträger zum Auto- und Töfffanatiker: Dieser Aargauer besitzt mehr als 30 Fahrzeuge Mario Giliberto von Bözberg ist Autosammler und Töffveredler. Durch unzählige Eigenbauten entstehen Kunstwerke mit geschichtlichen Anekdoten. Von Ferrari bis Ford Jahrgang 1932 – sein Repertoire ist einzigartig.

Mario Giliberto ist leidenschaftlicher Autosammler und Motorradveredler. Alex Spichale

Am 16. August beim Harley-Treffen auf der Rennbahn in Oerlikon fuhr ein ganz besonderer Töff vor. Ein Eigenbau, mit rot lackierter Farbe, imposanter Konstruktion und einer besonderen Aura. Das Gefährt überstrahlte alles. Der Eigenbau dauerte vier Jahre. Mario Giliberto gewann die Auszeichnung zum schönsten Töff.

Mario Giliberto erklärt den Vorgang eines Eigenbaus. Noah Merz

Sein Haus in Bözberg ist kaum zu übersehen. Eine Ferrari-Tanksäule integriert in ein Kiesbett und unzählige Modellautos auf Regalen verbergen sich hinter der Glasfassade direkt vor dem Eingang. Giliberto, Autosammler und Töffveredler, öffnet die Tür und erklärt seine Faszination zu den Zwei- und Vierrädern.

Die Freude am Arbeiten hatte er schon früh

Gerade 1-jährig kam er 1966 mit seinen Eltern von Sizilien in die Schweiz. In Riniken auf einem unscheinbaren Bauernhof aufgewachsen, verbrachte Giliberto seine Kindheit. Seine Familie wohnte in einer Einliegerwohnung, direkt neben der Scheune und Hauptwohnung des Bauern. Das Leben auf dem Land war geprägt von Tieren und Motoren. Er half oft auf den Feldern arbeiten und nutzte die Möglichkeiten, auf Traktoren und anderen Maschinen zu fahren. Das habe ihm wahnsinnig Freude gemacht, erzählt er.

In frühen Jahren entdeckte Giliberto seine Leidenschaft für das Handeln, die Arbeit und Freude an Menschen. Schon als Primarschüler bekam er freie Hand vom Bauern, Meerschweinchen zu züchten. Diese wurden dem Zoo Hasel in Remigen als Nahrung für die Schlangen verkauft.

Knapp zwölf Jahre später zog die Familie von Riniken nach Brugg. Im Teenageralter wog das Interesse weniger der Schule. Das Handeln und Arbeiten nahmen viel Zeit in Anspruch. Bald übernahm Mario Giliberto Verkäufe für Stereoanlagenhändler in der Region und handelte in den folgenden Jahren selbst mit eigenen günstig ergatterten Stereoanlagen. Nach dem Realschulabschluss machte er unter dem Zwang seines Vaters eine Lehre als Autoersatzteilverkäufer in der Bächli Automobile AG in Siggenthal Station.

Verschiedene Standbeine Aufbauen

Neben der Lehre übernahm er um halb sechs am Morgen vier Routen als Zeitungsverträger für das «Brugger Tagblatt». Zwei Stunden später begann der Arbeitstag in der Bächli Automobile AG bis fünf Uhr abends. Danach ging es schnellstmöglich nach Hause.

Ohne Abendessen und mit voller Energie stellte er sich der nächsten Arbeit. In seinem Kinderzimmer hatten sich in jener Zeit Unmengen an Stereoanlagen gestapelt. Bis spät abends wurden so viele wie möglich verkauft. Über Nacht baute er gelegentlich für Kunden Autoanlagen ein. Rund 15 bis 16 Stunden dauerten seine Arbeitstage.

Mitte 20 nahm der gelernte Autoersatzteilverkäufer eine ausgeschriebene Stelle als Versicherungsberater im Aussendienst bei der Zürich Versicherung an. Nebenbei ist Giliberto mehrgleisig als Autodienstleister, Inhaber eines Schuhgeschäfts und Händler tätig.

Eine umgebaute Harley ist teil seiner Töffsammlung. Noah Merz

Ein eingespieltes Team ist wichtig

Bereits 1984 kaufte er sich für 65’000 Franken seinen ersten Ferrari. Das ganze Ersparte floss in den Sportwagen. Der Fahrzeugliebhaber erzählt:

«Die Faszination und Begeisterung für Autos und Töffs steckten schon immer in meinem Blut.»

Die Freude am Umbauen von Fahrzeugen begann als Oberstufenschüler mit einem Töffli und begleitet ihn bis heute. «Der Prozess von anfänglichen Gedanken und Visionen eines Fahrzeugs zum fertigen Bau im realen Leben verspüre ich mit unbeschreiblichen Emotionen.» Ich mag Aufmerksamkeit und Sachen, die keiner hat. Ich sehe mich als Showman, bleibe gleichwohl bescheiden und Protzen ist nicht meine Art», erzählt Giliberto.

Eines seiner vielen Autos in seinem Repertoire ist ein roter Cadillac. Noah Merz

Zwei seiner ständigen Wegbegleiter sind Guido Elsener und Heinz Breitenstein von der Elsener-Motors AG in Ettingen BL. Sie sind Experten, Perfektionisten und Enthusiasten in ihrem Fach und sind hauptverantwortlich für alle bisherigen Eigenbauten. Mario Giliberto zeichnet und skizziert seine Vorstellungen auf. Elsener und Breitenstein stellen die benötigten Einzelteile alle selbst her und bauen sie schliesslich zum Wunschtöff zusammen.

Die Sammlung von Eigenbauten und umgebauten Autos und Töffs liegt bei 33 Fahrzeugen. Am 31. August besuchte er in Stuttgart die Firma Grüter + Gut. Ein Squad dieses Unternehmens wird seine Sammlung komplettieren. Dann ist Schluss. Der Zenit ist erreicht. Die etlichen Stunden vor dem Computer auf der Suche nach interessanten Fahrzeugen haben Mario Giliberto müde gemacht. Der 57-Jährige möchte das Leben nun in vollen Zügen geniessen und sich seiner Leidenschaft erfreuen.