Bözberg Über 1 Million Franken für neue Wasserleitung und Bachöffnung vorgesehen An der Sommergmeind am Mittwoch entscheiden die Bözbergerinnen und Bözberger über zwei Verpflichtungskredite. Auch das Thema Nachttaxi ist traktandiert.

An der kommenden Gemeindeversammlung geht es in Bözberg um zwei Kredite. Bild: Claudia Meier

«Im März 2021 führten über mehrere Tage andauernde Regenereignisse zu einem Rückstau der öffentlichen Sauberwasserleitung im Gebiet Büntematt», schreibt der Gemeinderat Bözberg in der Einladung zur Sommergmeind am 21. Juni. Ein weiteres Starkregenereignis in Kombination mit Hagel im Juni 2022 habe im ganzen Ort sowie im Gebiet Büntematt Überschwemmungen und Wasserschäden verursacht.

In der Folge wurde die Ingenieursdienstleisterin Porta AG beauftragt, mehrere Varianten zur effizienten Entwässerung des Gebiets Büntematt im Ortsteil Gallenkirch zu erarbeiten. Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) stellte vor etwas über einem Jahr die Zustimmung für den Neubau der Sauberwasserleitung unter dem Vorbehalt einer Öffnung des Rebmattbachs in Aussicht.

Starkregen in Kombination mit Hagel führte im Juni 2022 zu Überschwemmungen in Bözberg. Symbolbild: Reto Martin

Zur Entlastung der bestehenden Sauberwasserleitung soll eine zusätzliche ausserhalb des Baugebiets in der Landwirtschaftszone realisiert werden. Ziel ist, dass diese das Drainagewasser der Landwirtschaftsflächen abführt. Sie soll rund 410 Meter lang sein und einen Durchmesser von 20 bis 60 Zentimeter haben. Ausserdem wird der Rebmattbach im Bereich westlich des Gebiets Ägerte entlang der Bahnhofstrasse auf einer Länge von ungefähr 330 Metern geöffnet.

Insgesamt beträgt der Verpflichtungskredit für die beiden Vorhaben 1,114 Millionen Franken. Bund und Kanton werden sich voraussichtlich mit 323’600 und 140’280 Franken an der Revitalisierung des Rebmattbachs beteiligen.

Kanton hat 64’000 Franken zugesichert

Der zweite Verpflichtungskredit, der vors Stimmvolk kommt, beläuft sich auf 391’000 Franken und dient zur Erstellung des Generellen Entwässerungsplans (GEP), zweite Generation. Der Gemeinderat schreibt: «Die GEP, erste Generation, wurden für die vier Ortsteile Linn, Gallenkirch, Oberbözberg und Unterbözberg separat zwischen 2002 und 2005 abgeschlossen und entsprechen nicht mehr den heutigen Verhältnissen.»

Die Finanzierung erfolgt aus der Abwasserkasse. Das BVU hat einen Beitrag von 64’000 Franken zugesichert.

Böztal und Zeihen machen bei Nachttaxi nicht mit

Auch ein Übeweisungsantrag steht auf der Traktandenliste der Gemeindeversammlung. 2022 wurde die Exekutive an der Sommergmeind beauftragt, Offerten für eine zusätzliche Möglichkeit des Nachttransports an Wochenenden, insbesondere mit Nachttaxi um 1.45 und 2.45 Uhr, einzuholen und eine Kooperation mit den Nachbargemeinden Böztal und Zeihen zu prüfen.

Die Gemeinde Böztal will sich nur an einem Nachttaxi beteiligen, wenn Zeihen auch mitmacht. Bild: Claudia Meier

Nun stellt die Exekutive zwei offerierte Varianten der PostAuto AG vor zum Preis von voraussichtlich jährlich 10’000 respektive 15’000 Franken und mit einem Zuschlag von 5 Franken, den jeder Fahrgast bezahlen muss.

Doch Zeihen und Böztal haben die Beteiligung an einem Nachttaxi abgelehnt. Dies würde für Bözberg einen Alleingang mit der Variante 1 – Kostenpunkt 10'000 Franken – bedeuten, schreibt der Gemeinderat. Wegen des ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses beantragt er, dass das Nachttaxiangebot nicht weiterverfolgt wird und empfiehlt der Gemeindeversammlung die Ablehnung.