Bözberg Nach Unterbruch wegen Pandemie: Swissgrid-Besucherzentrum ist wieder geöffnet Nach dem langen, pandemiebedingten Unterbruch herrscht Betrieb: Die Swissgrid, die Eigentümerin des Schweizer Höchstspannungsnetzes, darf das Besucherzentrum Bözberg wieder eröffnen.

Im Swissgrid-Besucherzentrum finden Führungen statt. Claudia Meier (8. Mai 2020)

Bereits diesen Monat können im Swissgrid-Besucherzentrum Bözberg die nächsten, geplanten Führungen stattfinden. Die Bevölkerung ist eingeladen, um sich über Chancen und Risiken von Technologien im Leitungsbau auszutauschen.

Zur Erinnerung: Am «Gäbihübel» in Bözberg/Riniken hat die Swissgrid zum schweizweit ersten Mal ein 380-Kilovolt-Höchstspannungskabel in den Boden verlegt. Bei einer Führung im Besucherzentrum kann darüber diskutiert werden, welches die Vor- und Nachteile von Freileitungen und Erdkabeln im Höchstspannungsnetz sind. Die Führungen – nur auf Anmeldung – sind kostenlos und dauern rund 90 Minuten.

Am «Gäbihübel» sind die Stromkabel in den Boden verlegt worden. mhu (27. Februar 2019)

Die Gemeinde Bözberg hat den Weiterbetrieb des Besucherzentrums «freundlicherweise» bis am 30. Juni bewilligt, teilt die Swissgrid mit. In den verbleibenden rund dreieinhalb Monaten soll es möglichst effizient genutzt werden. Gleichzeitig wird bereits auch der Rückbau geplant. Diese Tätigkeiten beginnen ab Juli und sollen spätestens bis Oktober abgeschlossen sein. «Betreffend Zukunft des Besucherzentrums prüfen wir zurzeit verschiedene Optionen», hält die Swissgrid abschliessend fest. (mhu)