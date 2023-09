Bözberg Jurapark Aargau gibt Oberstufenschülern Einblick in seine Arbeit Am 9. November werden sechs Jugendliche im Rahmen des nationalen Zukunftstags auf die Geschäftsstelle in Linn eingeladen. Die Anmeldefrist läuft bereits.

An welchen Projekten auf der Geschäftsstelle vom Jurapark Aargau gearbeitet werden, zeigt das Team am Zukunftstag. Bild: zvg

In gut zwei Monaten ist es so weit: Der nationale Zukunftstag findet statt. Am 9. November lädt gemäss Medienmitteilung auch der Jurapark Aargau sechs Oberstufenschülerinnen und -schüler auf die Geschäftsstelle in Linn ein: «Das Jurapark-Team gibt Einblick in das weite Spektrum der täglichen Arbeiten und erzählt von den unterschiedlichen Ausbildungswegen, die zeigen: Viele Wege führen ins Team eines Naturparks.»

Beim Jurapark Aargau engagierten sich die Mitarbeitenden zusammen mit Gemeinden, der Parkbevölkerung und weiteren Akteuren für Natur, Regionalität und Gemeinschaft. Wie dies im Arbeitsalltag gelebt werde, könnten die Jugendlichen am Zukunftstag erfahren.

Nachdem die verschiedenen Arbeitsfelder in den Büroräumlichkeiten in Augenschein genommen wurden, gibt es einen Einblick in das Reich der Regionalprodukte: Was wächst hier vor der Haustüre und wer produziert die Köstlichkeiten? Was braucht es dazu? Antworten zu diesen Fragen gebe es spätestens beim gemeinsam gekochten, regionalen Mittagessen.

Anmeldungen nach Eingang berücksichtigt

Am Nachmittag geht es dann in die Natur. Genauso, wie es die Mitarbeitenden hin und wieder tun würden, so die Mitteilung, um die Theorie vom Bürotisch im Parkgebiet umzusetzen und damit konkrete Spuren zu hinterlassen – zum Wohl der Natur und der Menschen.

Der Besuch im Obstgarten werde bestimmt nachhaltig in Erinnerung bleiben, denn die Kinder könnten selbst aktiv werden. «Nach diesem Tag haben die Schülerinnen und Schüler den Jurapark Aargau in seiner Vielseitigkeit kennengelernt und einen breiten Einblick in eine mögliche berufliche Zukunft erhalten», schreiben die Veranstaltenden.

Interessierte Oberstufenschülerinnen und -schüler melden sich per Mail bei der Projektverantwortlichen Helene Bigler Brogli, h.bigler@jurapark-aargau.ch. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. (az)