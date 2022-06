Bözberg Feuerschlucker oder Fakire: Kinder wurden am Jugendfest zu wahren Zirkuskünstlern in der Balloni-Manege Am Jugendfest Bözberg präsentierten die Kinder am Wochenende in der Manege des Circus Balloni ein unterhaltsames Programm aus Akrobatik, Slapstick, Jonglage und Zauberei.

Auch Feuerschlucker zeigten ihr Können in der Manege. Ina Wiedenmann

Sie steigen wagemutig auf lange Leitern, schwingen sich hoch ans Trapez und springen durch Feuerreifen. Die Kinder der Schule Bözberg wurden am Jugendfest zu Zirkuskünstlern und präsentierten mithilfe des Circus Balloni ein Programm, bei dem es an nichts fehlte. Als Akrobaten, Clowns, Fakire und Feuerschlucker, Jongleure, mit einer Raubtiernummer, einer Pferdedressur und als Zauberkünstler beeindruckten sie das voll besetzte Zirkuszelt.

Insgesamt 110 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren durften im Vorfeld selbst entscheiden, was sie einüben möchten, erklärt Schulleiter Markus Lang. Die Klassen wurden gemischt. Farbenfrohe Plakate zeigen vor dem Zirkuszelt Fotos und Texte von ihrer viertägigen Vorbereitungsarbeit.

Impressionen des Jugendfest Bözberg - die Kinder präsentierten in der Manege des Circus Balloni ein unterhaltsames Programm aus Akrobatik, Slapstick, Jonglage und Zauberei. Ina Wiedenmann

In der Jonglage arbeitet man mit Bällen, Ringen, Tüchern und Diabolos, die «Kiwido»-Gruppe schwingt unter anderem Hula-Hopp-Reifen um Hüfte und Arme, die Clowns-Gruppe macht Spässe und die Trapez-Truppe «Sky-Fly» mag vor allem gerne in der Luft sein.

Fakire auf Nagelbrettern und Floh Balthasar mit fünffachem Salto

Die Kleinsten im Publikum können es am Rande der Manege kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Zirkusdirektor Daniel Aschwanden von Circus Balloni erlöst sie, begrüsst alle und bittet die Künstler mit einem lauten «Hereinspaziert» in die Manege. Es geht akrobatisch los mit Sprüngen, Hand- und Kopfstand und einem Salto. Dann treten schwarz gekleidete Magier auf, die mithilfe von Salz grosse Seil-Knoten einfach in Luft auflösen.

Zirkusdirektor Daniel Aschwanden vom Circus Balloni. Ina Wiedenmann

Schlag auf Schlag geht es weiter. Wilde Raubtiere kommen in die Manege, denen der Dompteur wahre Kunststücke beigebracht hat. Als Fakire auf Nagelbrettern stehen und über Glasscherben gehen, hält so mancher im Publikum den Atem an. Lustig wird es dann mit den Clowns. Sie präsentieren den Floh Balthasar, der einen fünffachen Salto kann, hantieren in Latzhosen humoristisch mit Leitern und bringen mit ihrer zauberhaften Musik-Nummer die Herzen der Zuschauer zum Schmelzen.

Viel Applaus bekommen auch die Turnerinnen und Turner der Trapez-Truppe. Hoch über den Köpfen des Publikums bewegen sie sich grazil und akrobatisch an den Seilen und Stangen des Trapezes.

Nach knapp eineinhalb Stunden ist der Zirkus zu Ende und das Festgelände belebt sich. Die einen hauen mit dem Hammer kräftig den Lukas, die anderen werden im Hüpfburg-ähnlichen Töggelikasten zu Fussballspielern. Viele stärken sich jedoch erst einmal in der Festwirtschaft und freuen sich mit den anderen zusammen am gelungenen Auftritt.