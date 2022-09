Bözberg Die Kunst im Blut: Er malte die Heimat seiner Bözberger Vorfahren Der Brugger Kunstmaler Bruno Märki stellt seine Bilder an der Ausstellung «Ferne trifft Heimat» aus. Am Samstag, 3. September, war die Vernissage im Museum Bözberg. Neben der Präsentationsart der Bilder sorgte auch eine Geschichte für Überraschung.

Die Heimat- und Fernebilder sind zwischen Utensilien des früheren Lebens ausgestellt. Irene Hung-König

Farbig sind sie, die Heimatbilder des Kunstmalers Bruno Märki. Sie zeigen die Bözberger Landschaft, Gebäude wie das Museum oder Wintersequenzen bei strahlendem Sonnenschein. «Ich bin ein farbiger Mensch», sagt Bruno Märki, der in Suhr wohnt.

Rund 30 Acrylbilder hat er in den letzten zwei Jahren für die Ausstellung im Museum Bözberg im Ortsteil Kirchbözberg gemalt. Die Farbigkeit, Detailtreue und Weite sind auf den Gemälden schön zu sehen.

Der 78-Jährige wuchs in Windisch auf, besuchte die Bezirksschule in Brugg und liess sich am Seminar Wettingen zum Lehrer ausbilden. Er unterrichtete Zeichnen, Physik und Chemie an den Oberstufen Moosleerau und Suhr. An der Kunstgewerbeschule Zürich absolvierte er die Ausbildung im farbigen Naturstudium und figürlichen Zeichnen.

Grossvaters Bilder im Stadtmuseum Brugg

Bruno Märki stammt aus einer Künstlerfamilie. Bilder seines Grossvaters Jakob Märki – darunter ein Aquarell mit dem Sujet Kirchbözberg – hängen im Stadtmuseum Brugg. Erst 2019 wurde bekannt, dass es sich beim bis dato unbekannten Künstler um den Bözberger Bauernbub Jakob Märki handelte.

Die Geschichte wurde an der Vernissage am Samstag, 3. September, von Alfred Loop, einem ehemaligen Bezirksamtmann von Brugg, erzählt, der zwar kein Historiker ist, aber ein «gwundriger Mensch, der Familiengeschichten sammelt». Er zeigte Bruno Märki auch die Bözberger Gegend, welche dieser nur aus Erzählungen kannte.

Erst als die Frage für eine Ausstellung im Museum Bözberg auf den Tisch kam, befasste sich Bruno Märki genauer mit der Gegend seiner Vorfahren. Sein Vater Gustav war ebenso Kunstmaler.

An der Vernissage sagte Bruno Märki:

«Ich habe Freude an der Ausstellung, das ist eine gute Mischung.»

Damit meinte er auch den «Ferne»-Teil, welchen die Berner Künstlerin Francesca Vollenweider (67) mit ihren Bildern gestaltet hat. Meerestöne zu verschiedenen Tageszeiten sind ausgestellt, ebenso das feurige Andalusien in Rottönen oder die Bergwelt.

Gemälde stehen zwischen Fuhrwerken und Traktoren

Die in Menziken geborene Künstlerin stellt zum ersten Mal im Aargau aus. Sie zeigt ihre Bilder seit 1996 in diversen Ausstellungen und führt seit über 20 Jahren Aquarell- und Acrylkurse durch im Atelier Grosser Muristalden in Bern.

Das Spezielle an «Ferne trifft Heimat» ist, dass die Gemälde zwischen Postschlitten, Fuhrwerken und Traktoren stehen und hängen; zwischen den Utensilien des früheren Lebens.

An der Vernissage erzählte Alfred Loop die Geschichte zu Bruno Märki und Francesca Vollenweider (von links). Irene Hung-König

Doch nicht nur Bilder sind an der Ausstellung im Museum Bözberg zu sehen. Bruno Märkis Kuh als Gipsmodell gehört ebenfalls zum Repertoire. Die spezielle Körperhaltung rühre daher, dass dieses Tier soeben ein Kalb geboren habe. Dies lässt der Künstler die Besucherinnen und Besucher wissen.

Ebenso, welch grossen Traum er hege: «Ich möchte die Kuh in Bronze giessen, doch das wird sehr teuer. Das geht nicht ohne Sponsoring», sagte er zu den Gästen der Vernissage. Diese wurde mit einem reichhaltigen Apérobuffet und der musikalischen Begleitung durch Lea Reusser und Michael Zinniker umrahmt. Die Ausstellung «Ferne trifft Heimat» dauert bis am 18. September und ist jeweils samstags und sonntags geöffnet.