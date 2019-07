Die letzte Schulwoche ist angebrochen. Für Ueli Müller und Hermann Leitner ist es auch die letzte in ihrer Karriere als Berufsschullehrer. 33 Jahre, 3 Monate und 3 Tage wird Ueli Müller bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung – er wird im Oktober 62-jährig – am Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) in Brugg im Fachbereich Technik und Natur, heute als Bereichsleiter Natur, tätig gewesen sein. Letzte Woche noch ging er mit seinen Schülern auf eine Botanik-Exkursion auf den Hohen Kasten.

Hermann Leitner, am BWZ von allen «Mändi» genannt, war Lehrer im Bereich Fachunterricht Elektroinstallateure. Er trat seine Stelle 1981 an und hat seither immer wieder Neues in seinen Unterrichtsplan eingebaut. Sogar für das letzte Schuljahr hat er sämtliches Unterrichtsmaterial nochmals überarbeitet. Kurz vor Ende ihrer Karriere am BZW konnte diese Zeitung mit den beiden reden. Dabei kommt heraus: Hermann Leitner und Ueli Müller haben in all den Jahren so einiges erlebt.

Welche Biografie einer Lernenden oder eines Lernenden hat Ihnen am meisten Eindruck gemacht und warum?

Hermann Leitner: Lange Zeit war der Elektriker ein typischer Männerberuf. Das hat sich zum Glück geändert. So denke ich gerne an meine erste Schülerin zurück. Sie hatte bereits vorgängig einen grafischen Beruf erlernt, der ihr aber keine Freude bereitete. Lieber wollte sie handwerklich tätig sein und entschied sich für die Lehre als Elektroinstallateurin. Sie durfte im zweiten Lehrjahr einsteigen und absolvierte gleichzeitig noch die Berufsmatura. Zu Beginn machte sie sich Sorgen, dass sie mit dem Stoff nicht mitkommt. Ich liess ihr aber eine gewisse Eingewöhnungszeit, um den Notendruck zu reduzieren. Dank ihrem Fleiss und Ehrgeiz ging es dann super weiter. In der Klasse fühlte sie sich wohl, obwohl sie die einzige Frau war. Die Lehre schloss sie mit grossem Erfolg ab. Anschliessend studierte sie an der Fachhochschule in Brugg-Windisch Elektrotechnik. Wir blieben immer in Kontakt, und vor einiger Zeit fragte sie mich an, ob sie bei mir einen Schulbesuch machen könnte, um einen Eindruck von der Unterrichtstätigkeit zu gewinnen. Inzwischen ist sie bereits nebenberuflich als Lehrerin am BWZ tätig und absolviert noch die pädagogische Hochschule. Das schöne dabei ist, dass Andrea Nietlisbach meine Nachfolgerin sein wird.

Ueli Müller: Ich erinnere mich einerseits an eine Frau, die aus einer Kleinklasse kam und dann an der Berufsschule den Knopf öffnete und stets 5,5-er schrieb. Und auch eine Floristin ist mir in Erinnerung geblieben, die keine gute Volksschulkarriere hinter sich hatte, als sie ans BWZ kam. Nach der Floristenlehre machte sie die Zusatzlehre als Landschaftsgärtnerin. Letztes Jahr ermunterten wir sie, sich für den europäischen Berufswettbewerb zu bewerben. Prompt durfte sie mit zwei anderen vom BWZ die Schweiz in Tschechien vertreten. Und das sehr erfolgreich: Das Team hat mit Abstand gewonnen und die Frau das beste Resultat gemacht. Als Lehrer macht einen das schon stolz, obwohl die Hauptmotivation natürlich von den Lernenden aus kommen muss.

Welches Ereignis am BWZ hat Sie besonders geprägt?

Leitner: Insgesamt habe ich vier Rektoren miterlebt. Beim einen habe ich, das ist jetzt schon länger her, fürs Budget ein grosses Projekt eingegeben. Ich setzte mich ein für ein Elektrolabor. Als ich meine Idee besagtem Rektor vorstellte, wurde mein Vorhaben abgelehnt. Das BWZ sei keine Universität, war seine Begründung. Ich aber kam frisch vom Studium und hatte viele Ideen. Die Absage war ein massiver Dämpfer, ich fühlte mich nicht ernstgenommen. Später wechselten dann die Schulleitung und der Präsident des Vorstands, und ich brachte mein Anliegen nochmals vor. Dieses Mal wurde ich in den höchsten Tönen für die Idee gelobt, und das erste Labor konnte eingerichtet werden. Das bedeutete fürs BWZ einen grossen Entwicklungsschritt. Es veränderte den Unterricht massiv. Wir konnten uns technisch weiterentwickeln, wobei wir auch vieles unserem Labortechniker zu verdanken haben. Inzwischen gibt es am BWZ Brugg vier Elektrofachzimmer. Das hat meine Unterrichtstätigkeit sehr geprägt und meine Arbeit bereichert, denn so kann die Theorie gleich mit der Praxis verbunden werden.

Müller: Mich hat der Gestaltungsfreiraum geprägt, die Freiheit, Ideen umzusetzen, die über das Vorgeschriebene hinaus gehen. Ein Beispiel ist der Schulgarten, den wir sukzessive ausgebaut haben. Dasselbe gilt für die botanischen Exkursionen, die ich schon früher gemacht habe und mir wichtig waren. Heute werden sie im Rahmen der Blockwoche weitergeführt, weil man gemerkt hat, dass das eine gute Idee ist.

Erzählen Sie eine Anekdote aus ihrer Zeit am BWZ.

Leitner: In meinen Anfängen als Lehrer legte ich meine Sackuhr mit goldener Kette jeweils aufs Pult vor mir, weil es im Schulzimmer keine Uhr gab und auch keine Glocke das Ende der Schulstunden ankündigte. Einmal ging es gegen Feierabend, da begannen die Schüler langsam unruhig zu werden und ihre Sachen zusammenzupacken. Ich war noch am Unterrichten. Da blickte ich auf die Uhr und merkte erstaunt, dass es bereits 17.05 Uhr und die Stunde beendet ist. Ich entliess die Schüler in den Feierabend. Fast schon stürmisch verliessen sie das Schulzimmer. Es kam mir allerdings komisch vor, dass es sonst im Schulhaus so still war. Ich verglich daraufhin meine Sackuhr mit einer anderen und merkte, dass mir die Schüler einen Streich gespielt hatten: Sie hatten meine Uhr um eine Viertelstunde vorgestellt. Eine Woche später waren sie in meinem Unterricht äusserst höflich und freundlich. Die Schüler hatten meinerseits mit einem «Donnerwetter» gerechnet, ich aber reagierte anders. Anfänglich habe ich mir nichts anmerken lassen und unterrichtete in gewohnter Weise. Während der grossen Pause aber stellte ich heimlich meine Uhr eine Viertelstunde zurück. Als es dann 17.05 Uhr war, fingen die Schüler an, ihre Sachen zu packen. Erst dann habe ich reagiert. Ich sagte ihnen, dass die Lektion noch länger dauert. Bekanntlich verlaufen die Unterrichtszeiten nach meiner Uhr, welche mir zu diesem Zeitpunkt 16.50 Uhr anzeigte. So wurde die Fehlzeit nachgeholt. Sie haben die Retourkutsche ohne Murren hingenommen, und die Uhr wurde seither nie mehr verstellt.

Müller: Ich war mit einer Floristenklasse als Botaniklehrer auf einer Exkursion unterwegs und besuchte mit den Lernenden eine Blumenbörse. Normalerweise kann man als Privatperson in einer Blumenbörse nichts einkaufen, an diesem Tag wurde eine Ausnahme gemacht. Und so kaufte ich einen 20er-Bund schöne rote Rosen mit langen Stielen. Ich wurde noch damit aufgezogen, dass ich damit wohl bei meiner Frau gut ankomme. Zu Hause angekommen fiel mir im Eingang plötzlich ein, dass heute unser Hochzeitstag ist. Es war also ein glücklicher Zufall, dass ich ausgerechnet an diesem Tag diese Rosen gekauft habe.

Wie haben Sie die Veränderungen am BWZ miterlebt?

Leitner: Ich habe immer aktiv mitgearbeitet und mich für das BWZ Brugg eingesetzt, habe bei den Chefs der Lehrbetriebe sowie beim Berufsverband Verband Aargauischer Elektro-Installationsfirmen lobbyiert. Dabei war es mir stets wichtig, dass wir uns am BWZ technisch weiterentwickeln. So konnten wir argumentieren, dass man uns aus Qualitätsgründen gar nicht abschaffen kann. Gerne habe ich meinen Beruf und das BWZ auch an der Volksschule und in Kindergärten präsentiert. Ich habe mich jeweils als «Professor Strom» vorgestellt. Mit Versuchen und Experimenten konnte ich den Kindern den Beruf Elektroinstallateur/in näher bringen.

Müller: Ich habe mich vor allem über den Berufsverband stark für das BWZ Brugg engagiert. Das bringt mehr, als wenn sich lokale Politiker für den Standort einsetzen. Denn dass sie das tun, ist ja irgendwie logisch. Wenn sich aber der ganze Verband für die Erhaltung des Standorts einsetzt, hat das mehr Gewicht. Ansonsten haben wir in Brugg sowieso ein Kompetenzzentrum für die Gärtner. Es hätte also seltsam angemutet, wenn man das verändert hätte. Veränderungen gab es aber vor allem durch die Anpassungen des Lehrplans.

Zu Ihnen gehen vor allem Praktiker in die Schule, die vielleicht nicht immer Freude am Unterricht haben.

Wie haben Sie diesen Schülerinnen und Schüler trotzdem den Unterricht schmackhaft gemacht?

Leitner: Was über allem steht, ist meine eigene Freude am Unterrichten. Das merken die Schüler und kommen so auch lieber zur Schule. Weiter eignete ich mir eine grosse Methodenvielfalt an. So wird der Unterricht spannender, abwechslungsreicher. Wichtig ist auch, dass man den Humor nicht verliert. Bei Lernschwierigkeiten versuchte ich, den Betroffenen aufzuzeigen, dass auch mit Fleiss etwas zu erreichen ist. Es ist wichtig, Lernende positiv zu bestärken und sie auch auf kleine Erfolge aufmerksam zu machen. Selbst dann, wenn jemand die Note 3 auf einen 3,5 im Zeugnis verbessert hat. Das bedeutet immer noch, dass er oder sie sich um eine halbe Note verbessert hat. Ebenso wichtig war mir das entdeckende Lernen. Das bedeutet, die Schüler die Erfahrungen selber machen zu lassen. Dazu gehörten auch Lernaufträge, welche die Lernenden selbstständig bearbeiten und zu eigenständigen Lösungen kommen. Und am Schluss kommt es bei mir auch auf die vier M drauf an: Man muss Menschen mögen.

Müller: Es gibt tatsächlich jene Lernenden, die froh sind, dass sie aus der Volksschule raus sind. In der Berufsschule setzen sie sich mit ihrem Beruf auseinander. Das kommt uns entgegen, da sie diesen aus Interesse gewählt haben. Natürlich kommt es auch darauf an, was wir Lehrpersonen den Schülern vorleben. Dazu muss man sie ernst nehmen, den Unterricht abwechslungsreich gestalten und verschiedene Lerntempi zulassen. Mir persönlich waren auch Einzelgespräche immer wichtig.

Was für Tipps geben Sie zukünftigen Lernenden am BWZ?

Leitner: Es gibt keinen guten Unterricht ohne gute Vorbereitung – das gilt für Schüler sowie für Lehrpersonen. Behaltet eure Neugierde, weckt euer Interesse an Versuchen und Experimenten, gebt euch nicht mit wenig zufrieden, fordert euch selber auch etwas heraus. Und schliesslich auch: Behaltet den Respekt im Umgang mit Mitmenschen, mit der Natur und auch mit der Technik.

Müller: Denkt positiv, nehmt die Sache ernst, aber nicht tierisch ernst. Seid bei einem Rückschlag nicht bitter enttäuscht.

Worauf freuen Sie sich als Pensionär?

Leitner: Ich freue mich auf weiteres lebenslanges Lernen. Vorgenommen habe ich mir, dass ich mich in Dinge vertiefe, die mir wirklich wichtig sind. So möchte ich gerne wieder mehr singen und Gitarre spielen. Ich würde mich gerne mit meiner Frau mehr in der Natur bewegen und dabei die schönen Orte in der Schweiz und in umliegenden Ländern kennenlernen.

Müller: Ich habe mir zu Hause eine Scheibe mit den Azimuten darauf gebastelt und einen Pfeil in die Mitte gesetzt. Diesen Pfeil werde ich nach dem Brugger Jugendfest drehen. Ich werde dann 100 Kilometer in die Richtung wandern, in die der Pfeil zeigt. Ausser er zeigt nach Norden, im Schwarzwald ist es schwierig, geeignete Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. Und sollte ich auf diesen 100 Kilometer einen Gletscher überqueren müssen, werde ich mir einen Weg suchen, der daran vorbei führt. Eine Woche Zeit werde ich mir dafür geben und lasse mich auf diesem Weg gerne überraschen. Sowieso möchte ich mich mehr bewegen. Ein Traum wäre die Westalpenüberquerung zu Fuss. Weiter möchte ich mich vermehrt kulturellen Anlässen widmen. Das kam bisher zu kurz. Und da ist natürlich auch noch mein politisches Engagement als Gemeindeammann von Riniken.