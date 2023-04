Bis Juni 2026 Fahrzeughalle in der Stadt Brugg dient drei weitere Jahre als Asylzentrum Im Einvernehmen mit dem Kanton Aargau und der Stadt Brugg werde die Nutzung des Bundesasylzentrums (BAZ) Brugg mit bis zu 440 Plätzen bis Ende Juni 2026 verlängert, teilt das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit.

Ein Blick in den Schlafsaal in der umgenutzten Garage. Das Bundesasylzentrum in Brugg wurde am 30. November 2020 in Betrieb genommen. Alex Spichale

Die Asylbehörden in der Schweiz seien parallel zu den Folgen der anhaltenden Krise in der Ukraine auch mit einer hohen Zahl neuer Asylgesuche konfrontiert, hält das SEM fest. Gemäss Asylprognosen wird in naher Zukunft keine Entspannung eintreten. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) ist deshalb weiterhin auf zusätzliche Unterbringungsplätze angewiesen. Die Armee hat sich bereit erklärt, die Anlage in Brugg für weitere drei Jahre zur Verfügung zu stellen.

Seit dem 30. November 2020 nutzt das SEM eine militärische Fahrzeughalle in der Stadt Brugg zur Unterbringung von Asylsuchenden. Das SEM benötigte damals wegen der Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie zusätzliche Aufnahmekapazitäten. Die aktuelle Nutzung ist bis Ende Juni 2023 befristet. Aufgrund der anhaltenden Krise in der Ukraine und der seit Herbst 2022 stark gestiegenen Zahl von Asylgesuchen ist das SEM weiterhin auf zusätzliche Unterbringungsplätze angewiesen.

Das SEM ist für den Betrieb der Asylunterkunft verantwortlich. Der aktuelle Betrieb habe sich in den letzten Jahren gut eingespielt und werde wie bisher weitergeführt, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Asylsuchenden werden von Betreuungspersonal einer externen Firma begleitet. Ein Sicherheitsunternehmen ist rund um die Uhr für Sicherheit und Ordnung in und unmittelbar um die Unterkunft besorgt. Der Betrieb wird durch eine Begleitgruppe mit Vertretungen des Kantons, der Stadt, der Armee und weiteren Partnerinnen und Partnern eng begleitet.

Für Anfragen und Anliegen seitens der Bevölkerung stellt das SEM eine Hotline zur Verfügung. Diese ist unter der Nummer 079/534 08 43 rund um die Uhr erreichbar. (pd/pin)