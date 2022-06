Birr/Windisch «Dank der Fotografie gehe ich mit offenen Augen durchs Leben»: Dieser 16-Jährige organisiert eigene Ausstellung für einen guten Zweck Nathanael Heiniger aus Birr präsentiert seine Werke im Rahmen eines Schulprojekts ab dem 10. Juni in der Bezirksschule Windisch. Wie die Leidenschaft für die Kamera aufflammte und warum er seine Bilder verkaufen möchte.

Naturinspirierte Bilder vom Hobbyfotografen Nathanael Heiniger werden bald zu bestaunen sein. zvg/Nathanael Heiniger

Malerische Sonnenuntergänge, gewitzte Tiermotive oder verwunschene Gewässer. So lassen sich die Fotografien von Nathanael Heiniger beschreiben. Der 16-Jährige entdeckte seine Leidenschaft vor rund einem Jahr, als er die erste Kamera zur Konfirmation geschenkt bekommen hat. Heiniger schwärmt:

«Als ich ein wirklich gutes Foto schoss, wusste ich, dass ich noch mehr grossartige Bilder machen will.»

Er habe sich immer mehr für das Fotografieren interessiert und lernte alles darüber, was er in die Hände bekam. Das Feuer, welches ihn gepackt hat, veranlasste den jungen Hobbyfotografen, im Rahmen eines Schulprojekts eine eigene Ausstellung zu organisieren, welche ab Freitag stattfindet.

Im Jahr bevor der Bezirksschüler sein jetziges Freifach «Projet de Recherche» an der Bezirksschule Windisch wählte, machte er im Fach «Digitales und analoges Gestalten» ein Miniprojekt, bei dem er bereits intensiv fotografierte. Während dieser Arbeit schoss er Bilder von einem Sonnenuntergang. Der gebürtige Birrer erklärt:

Der 16-Jährige ist ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf. zvg/Nathanael Heiniger

«Dies war der Anfang meines Daseins als Fotograf.»

Die ersten Werke, die dabei herauskamen, hätten ihn innerlich «extrem» bewegt. Nach dieser Arbeit beschloss er, sein Interesse zu vertiefen und ein weiteres Freifach zu belegen.

21 Poster und 15 Leinwandbilder werden an der Ausstellung zu sehen sein

Völlig frei von Vorgaben für ein Projekt kamen Heiniger einige Ideen in den Sinn. Diese gingen von einer Dokumentation über das Goldschürfen in der Schweiz bis hin zum Thema «Überleben in der Natur». Nach einer umfangreichen Suche näherte er sich schliesslich einem konkreten Ziel. Der Gedanke war, dass er sich im Fotografieren verbessern wollte. Diese Entwicklung sollte dann aufgezeichnet werden. Doch es kam anders. Der 16-Jährige sagt:

«Dank der Idee meiner Lehrerin, Frau Weiss, welche das Freifach ‹Projet de Recherche› unterrichtet, kam meine Arbeit so heraus, wie sie jetzt ist.»

Nathanael Heiniger zeigt nun im Rahmen seines Schulprojekts am Freitag, 10. Juni, ab 18.30 Uhr mit «Open End», am Samstag, 11. Juni, von 10 bis 13 Uhr, am Dienstag, 14. Juni, von 16.15 bis 19 Uhr und am Freitag, 17. Juni, von 18.30 bis 21.30 Uhr eine Fotoausstellung im Lichthof der Bezirksschule Windisch organisieren. Der junge Fotograf erzählt: «An der Ausstellung werde ich verschiedene Bilder auf 21 Postern und 15 Leinwänden präsentieren.»

Auch Tiermotive gehören zum Repertoire des gebürtigen Birrers. zvg/Nathanael Heiniger

Die Sujets sind bunt durchmischt. Von Tiermotiven, über Sonnenuntergänge bis hin zu Bergwelten. Die Fotos entstanden auf Wanderungen mit der Familie oder einfach dann, wenn Heiniger seine Kamera bei sich hatte. Der 16-Jährige sagt: «Durch die Fotografie gehe ich mit offenen Augen durchs Leben.»

Einen konkreten Titel habe die Ausstellung nicht, aber laut Heiniger fügen sich die naturinspirierten Sujets zu einem einheitlichen Gesamtbild zusammen. «Meine Fotografien sollen die Menschen in Staunen versetzen und ihnen genau die Freude bereiten, die sie mir machen», ergänzt der Outdoor-Liebhaber.

Durch ein Crowdfunding hat Heiniger 1000 Franken gesammelt

Um die Ausstellung finanzieren zu können, fand Nathanael Heiniger einen eigenen Weg, um Geld aufzutreiben. Mit Hilfe eines Crowdfundings über die Website «wemakeit» hatte der Hobbyfotograf innert kurzer Zeit über 1000 Franken zusammen. Dafür drehte er sogar ein Youtube-Video, in dem er sein Projekt vorstellt.

Nathanael Heiniger erstellte eigens für das Schulprojekt ein Youtube-Video. Youtube

Der Birrer wird seine Fotografien an der Ausstellung verkaufen. Die Preise dafür bewegen sich zwischen 17 und 320 Franken, je nachdem, ob es ein Poster, eine Leinwand, ein grosses oder ein kleines Bild ist. 80 Prozent der Einnahmen werde er an die Hilfsorganisation World Vision Schweiz spenden. Dazu sagt er: «Was soll ich mit dem ganzen Geld? Es gibt Menschen da draussen, die es viel nötiger brauchen als ich.»