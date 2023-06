Birr/Lupfig «Wir sind nicht mehr abhängig von den Auslandsmärkten»: Spatenstich für Energiezentrale ist erfolgt Am Montag fiel auf Lupfiger Boden der offizielle Startschuss für den Bau der Heizzentrale inklusive Verteilnetz des Wärmeverbunds Naturenergie Eigenamt. Wie gross das Gebäude werden soll und wie viele Flüge nach New York man mit dem durch das Projekt eingesparten CO 2 machen könnte.

René Grütter (v. l.), Gemeindeammann Birr, Felix Kreidler, Geschäftsleiter Ingenieur- und Service-Dienste IBB Energie AG, Richard Plüss, Gemeindeammann Lupfig, Hansruedi Urech, Architekt bei Tschudin Urech Bolt Architekten, Urs Schnell, Verwaltungsratsmitglied IBB Energie AG, Eugen Hauber, Leiter Wärme und Kälte IBB Energie AG, Michèle Bächli, Verwaltungsratspräsidentin IKA Werkhof Birrfeld, Eugen Pfiffner, CEO IBB Energie AG, Marco Demuth, Gesamtprojektleiter Wärme und Kälte IBB Energie AG. Bild: Deborah Bläuer

Das Wetter liess nicht gerade ans Heizen denken. Bei strahlendem Sonnenschein und gegen 30 Grad fand am 12. Juni der Spatenstich für die Energiezentrale des Wärmeverbunds Naturenergie Eigenamt in Lupfig statt. Für einen Bezug zur geplanten Heizzentrale, die mit Holzschnitzeln aus dem regionalen Forst Birr-Lupfig betrieben wird, war dennoch gesorgt.

Einerseits durch den mit Holzschnitzeln ausgelegten Boden im Festzelt, wo es für die Anwesenden Grilladen und ein Salatbuffet gab. Andererseits wurden bei diesem Spatenstich auch keine Schaufeln in die Erde gerammt, sondern Holzschnitzel ins Feuer geworfen.

Die nachhaltig erzeugte Wärme wird über ein ungefähr zehn Kilometer langes Fernwärmenetz durch eine Hausanschlussleitung zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Birr und Lupfig geführt. Der Netzausbau erfolgt in Etappen. Für das in der ersten Etappe erschlossene Gebiet soll die Wärmelieferung im Frühjahr 2025 erfolgen.

Standort für Wärmeverbund sehr gut geeignet

Sehr viele Öl- und Gasheizungen würden nun in den Dörfern abgelöst, so Lupfigs Gemeindeammann Richard Plüss. Er sei überzeugt, dass die Arbeiten bei der Anschlussleitung auch noch zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner inspirieren würden, dem von der IBB Energie AG realisierten Wärmeverbund beizutreten. Besonders freut Plüss, dass Birr und Lupfig die Energiequelle nun in der Nähe haben: «Wir sind nicht mehr abhängig von den Auslandsmärkten.»

«Es ist für uns von der IBB ein sehr wichtiges Projekt», so deren CEO Eugen Pfiffner. Die Dekarbonisierung gewinne nämlich zunehmend an Bedeutung.

Eugen Pfiffner (r.) sprach davon, dass die Dekarbonisierung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wie es dazu kam, erklärte anschliessend Felix Kreidler. Bild: Deborah Bläuer

Eugen Hauber, Leiter Wärme und Kälte bei der IBB Energie AG, wies darauf hin, dass es sich bei besagtem Anlass um bereits den zweiten Spatenstich innerhalb eines halben Jahres für ein Grossprojekt der IBB, bei dem aus Biomasse Wärmeenergie erzeugt wird, handelt. Mitte November erfolgte der Startschuss für die neue Heizzentrale für den Wärmeverbund Sommerhaldenstrasse in Brugg.

Der Standort der neuen Energiezentrale in direkter Nachbarschaft zum Neubau des Werkhofs Birrfeld eigne sich aufgrund seiner vielfältigen Kundenstruktur aus Gewerbe, Industrie, öffentlicher Hand und grossen Wohnüberbauungen sehr gut für einen Wärmeverbund, so Hauber.

An kalten Tagen reicht es für eine Woche

Die Heizzentrale wird 22 Meter breit, 42 Meter lang und 10 Meter hoch. Die Aussenfassade besteht aus Holz aus der Region. An die West- und Südfassade sowie aufs Dach kommen Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtfläche von 800 m2. Es gibt einen Holzschnitzelbunker, der 8 Meter in die Tiefe reicht und 800 m3 fasst. Dies entspricht einem Volumen von 950 Ster Holz. An kalten Tagen reicht diese Füllung für eine Woche.

Statt des Festzelts wird auf das Gelände neben dem Werkhof Birrfeld eine 10 Meter hohe Heizzentrale hinkommen. Bild: Deborah Bläuer