Birr/Lupfig Tischtennis: Liliane Kündig qualifiziert sich fürs Schweizer Final Tischtennis war in Birr über Jahrzehnte eine sehr beliebte und häufig gespielte Sportart. Zeitweise hatte der Verein TTC Birrfeld mehr als fünfzig Kinder und Jugendliche im Training und gehörte somit zu den grössten Tischtennisvereinen der Region. Nach einer längeren Pause hat wieder ein Schülerturnier stattgefunden. Lesen Sie hier, wer im Kantonsfinal erfolgreich war.

Von links nach rechts: Samaira Sinha (3. Platz U11), Liliane Kündig (2. Platz U 13), Lehrer Gert Rupinski und Liana Gabriel. Bild: zvg

Verschiedene Gründe führten vor einigen Jahren zum Ende einer langen Tischtennisära in Birr. Zuvor zählte der Verein TTC Birrfeld zeitweise mehr als fünfzig Kinder und Jugendliche im Training und gehörte somit zu den grössten Tischtennisvereinen der Region.

Nach dieser Durststrecke wurde im März dieses Jahres wieder ein Schülerturnier ausgetragen. Gemeinsam mit dem TTC Birrfeld hat Lehrer Gert Rupinski das Turnier an der Schule Birr organisiert. Insgesamt haben daran 25 Kinder der Schulen Birr und Lupfig in sechs Kategorien teilgenommen.

In der Kategorie U9 waren vier Spielerinnen am Start. Es gewann Arisa Amani. In der Kategorie U11 waren es vier Mädchen. Es siegte Anja Dordevic vor Liana Gabriel, Lisa Schmidt und Lara Jancic. In der Kategorie U13 traten nur zwei Spielerinnen an. Den 1. Platz belegte Liliane Kündig vor Luana Federico.

Die Erstplatzierten durften ans Kantonsfinale

Bei den Jungen siegte in der Kategorie U11 Tim Leutwiler vor Maximilian Schombera und Rafael Schmidt. Die Kategorie U13 hatte mit sieben Spielern die meisten Teilnehmer. Hier siegte Benjamin Wyss, gefolgt von Tristan Fisler und Allmir Topalli. Bei den Jungen U15 gewann Enrique Lukacic vor Szymon Gorczyca und Mirko Kocis.

Von links nach rechts: Liang Madeux, Andreas Rösli (Präsident TTC Birrfeld), Tristan Fisler und Lehrer Gert Rupinski. Bild: zvg

Die drei Erstplatzierten jeder Kategorie qualifizierten sich für das Kantonsfinale, das am 6. Mai in Frick stattgefunden hat. Vom Lokalentscheid in Birr waren neun Spielerinnen und Spieler am Start.

Auch Lehrpersonen waren dabei: Realschullehrerin Deborah Madeux mit ihrem Sohn Liang und Englischlehrerin Shivani Sinha mit ihrer Tochter Samaira. Ihre Kinder hatten sich bei der School Trophy beim TTC Mellingen für das Turnier qualifiziert, das auch vom Lehrer Gert Rupinski organisiert und ausgerichtet worden war. So konnten die Lehrpersonen und Präsident Andreas Rösli vom TTC Birrfeld insgesamt 13 Kinder in Frick begrüssen.

Die Kinder konnten viel Erfahrung sammeln. Besonders bei den Jungen sei die Konkurrenz sehr stark gewesen, schreibt Lehrer Rupinski in einer Mitteilung. Bei den Jungen U11 trafen im ersten Spiel der Gruppe 1 zwei Spieler von Rupinski aufeinander: Edriss Kochtane und Tim Leutwiler. In vier knappen Sätzen behielt Tim die Oberhand und hatte dadurch in der KO-Runde eine günstigere Auslosung. Am Ende belegte Edriss den 9. Platz und Tim den 5. Platz.

Bei den Knaben U13 belegte Liang Madeux und bei den Knaben U15 Szymon Gorczyca ebenfalls den 9. Platz. In letzterer Kategorie belegte ein Spieler aus der Trainingsgruppe von Rupinski den 5. Platz: Jérôme Zimmermann.

Mittwochs können Kinder trainieren

Bei den Mädchen waren die Teilnehmerinnen aus Birr die grösste Gruppe. Mit den blauen Trikots, die Rupinski für alle Teilnehmer aus Birr und Mellingen besorgt hatte, entwickelte sich schnell ein Zusammengehörigkeitsgefühl, und die Gruppe fiel als Team besonders auf. In der Kategorie U11 hat Samaira Sinha den 3. Platz belegen können. Die restlichen Spielerinnen aus Birr belegten die Plätze 5, 6 und 7. Leider habe sich in dieser Kategorie nur die Siegerin fürs Schweizer Final qualifiziert, heisst es in der Zusammenfassung.

In der Kategorie U13 belegte Liliane Kündig den 2. Platz. Da in dieser Gruppe die drei Erstplatzierten ans Schweizer Final dürfen, hat sich Liliane somit qualifiziert. Dieses Turnier findet am 18. Juni in Schöftland statt. (az)

Allen Mädchen und Jungen hat das Turnier viel Spass bereitet, und einige wollen weiterhin in Birr Tischtennis spielen. Seit dem 31. Mai werden jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr regelmässig Kindertrainings in der Turnhalle Nidermatt in Birr angeboten.