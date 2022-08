Birr/Lupfig «Manche haben schon nicht mehr daran geglaubt»: Der Startschuss für den Bau des Werkhofs Birrfeld ist gefallen Am Montagmorgen fand der feierliche Spatenstich für die zukünftige Werkstätte der Bauämter der Gemeinden Birr und Lupfig und des gemeinsamen Forstbetriebs statt. Von einem Livestream des Baufortschritts wurde inzwischen abgesehen.

Nach dem Spatenstich am Montag sollen im Spätherbst 2023 die Mitarbeitenden in den Neubau einziehen. Maja Reznicek

Für die Beteiligten war es ein langer Prozess. Lupfigs Gemeindeammann Richard Plüss erklärte:

«Nicht alles ist reibungslos verlaufen, wir haben auch Kritik einstecken müssen – unser Ziel aber trotzdem weiterverfolgt.»

Manche Mitarbeitende hätten schon nicht mehr an das Projekt geglaubt. Am 29. August wurden sie eines Besseren belehrt: Dann fand der offizielle Startschuss für den Bau des Werkhofs Birrfeld statt.

Am Anlass begrüsste vor den rund 40 geladenen Gästen Michèle Bächli, Gesamtprojektleiterin Umsetzung und Verwaltungsratspräsidentin der Interkommunalen Anstalt (IKA) Werkhof Birrfeld. Diese wurde per 1. Januar 2022 gegründet, «mit der Aufgabe, den Werkhof zu errichten».

Michèle Bächli, Gesamtprojektleiterin Umsetzung, übernimmt die Begrüssung am Anlass. Neben ihr v. l.: Daniel Zimmermann, Vizeammann Birr; André Guillet, Gemeinderat Birr; René Grütter, Gemeindeammann Birr; Richard Plüss, Gemeindeammann Lupfig; Ivano Colomberotto, Gemeinderat Lupfig; Kurt Vogt, Mitglied des IKA-Verwaltungsrats; und Micha Plüss, Betriebsleiter Forstbetrieb Birr-Lupfig. Maja Reznicek

Auf der Gewerbeparzelle Nr. 2641 im Gebiet Bachtelen soll in den nächsten Monaten ein neuer gemeinsamer Standort für das Bauamt, die Wasserversorgung und den Forstbetrieb von Birr und Lupfig entstehen.

«Teilweise unzumutbare räumliche Situation»

Bereits im Sommer 2015 haben die beiden Gemeinden je einen Kredit für die Planung eines neuen Forstwerkhofs am bisherigen Standort bewilligt. Plüss erinnerte sich:

«Der Kanton hat das Projekt abgelehnt, weil eine gewisse Grösse der Betriebsfläche verlangt war, die wir aber nicht hatten.»

2016 entschieden Birr und Lupfig, die Möglichkeit für einen gemeinsamen Betrieb der Werkhöfe und die Überführung des gemeinsamen Forstbetriebs in die gleiche Organisation – damals das Kompetenzzentrum Werkhof Eigenamt – zu prüfen.

Die Fläche des Grundstücks der IKA beträgt insgesamt 7081 m2. Maja Reznicek

In einer Mitteilung heisst es als Begründung: «Treiber dieses Vorhabens waren die künftige Umnutzung bestehender Liegenschaften sowie die ineffiziente und für das Personal in der heutigen Zeit teilweise unzumutbare räumliche Situation.» Nicht nur eine organisatorische Zusammenführung, sondern auch ein Neubau eines Betriebsgebäudes standen im Fokus.

8,3 Millionen Franken kostet der Bau des Werkhofs. zvg

Die Gemeindeversammlungen im 2017 und 2018 genehmigten den Gemeindevertrag sowie den Projektierungskredit für einen Neubau. In der Folge wurde das Projekt sowie ein betriebswirtschaftliches Konzept und eine Anstaltsordnung erarbeitet.

Nach fünf Ortsbürger- und vier Einwohnergemeindeversammlungen – wie der Birrer Gemeindeammann René Grütter sagte – entsteht nun für Baukosten von 8,3 Millionen Franken an der Wydenstrasse ein teilweise zweigeschossiges Hauptgebäude mit Büroräumlichkeiten, Werkstätten, Aufenthalts- und Schulungsräumen, sanitären Anlagen und einer Einstellhalle. Eine überdachte Fahrgasse verbinde das Hauptgebäude mit den nicht beheizten Lager- und Abstellbereichen der Remise.

Eine überdachte Fahrgasse verbindet das Hauptgebäude mit den nicht beheizten Lager- und Abstellbereichen der Remise. zvg

Weiter heisst es in den Unterlagen: «Zudem ist für die betriebseigene Treibstoffversorgung eine Aussentankstelle mit einem Tankvolumen von 10'000 Litern geplant.»

15 bis 20 Mitarbeitende sollen im Werkhof einziehen

Auf der Nutzfläche von 3000 m2 erfolgen Hauptgebäude, Remise und Fahrgasse primär in Holzbauweise, Fundation, Stützen sowie Zwischenböden im Hauptgebäude dahingegen in Stahlbetonbauweise. Neben dem Werkhof ist die mit Holzschnitzeln betriebene Energiezentrale der IBB Energie AG geplant. Die Dächer beider Gebäude sollen mit Fotovoltaikmodulen ausgerüstet werden.

Micha Plüss, Leiter des Forstbetriebs Birr-Lupfig, erklärte am Montag, dass sich das gesamte Team schon sehr auf den Einzug freue, auch wenn in dem Gebäude «drei Familien» verheiratet werden müssten. Zwischen 15 und 20 Mitarbeitende sollen gemäss Michèle Bächli im Spätherbst 2023 in den neuen Werkhof einziehen.

Rund 40 geladene Gäste nahmen am Spatenstich teil. Maja Reznicek

Geplant war eigentlich, dass der Bau bis dahin auf der Website www.werkhof-birrfeld.ch im Livestream gezeigt wird. Die Gesamtprojektleiterin Umsetzung sagt auf Nachfrage:

«Wir sind mittlerweile aus Kostengründen wieder von der Option abgekommen.»

Man werde sich vermutlich für eine Zeitrafferaufnahme entscheiden, in der am Ende der Bauphase der gesamte Fortschritt nachverfolgt werden kann.