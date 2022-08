BIRR/LUPFIG Einer, der gerne Menschen hat und gerne Musik macht: Gemeindemitarbeiter Ueli Hofstetter freut sich aufs Eigefäscht Gemeindemitarbeiter Ueli Hofstetter steht privat regelmässig auf der Bühne. Auch am 750-Jahr-Jubiläum von Birr und Lupfig wird er dem Publikum mit seiner Band Bonnie and the groove Cats einheizen.

Ueli Hofstetter stand auch schon mit der Band Status Quo auf der Bühne. Der Auftritt am Eigefäscht ist für ihn Ehrensache. Severin Bigler

Die Vorfreude ist gross: Am 19. August, dem ersten Tag des Eigefäschts, an dem die Gemeinden Birr und Lupfig ihr 750-Jahr-Jubiläum feiern, wird auch die Band Bonnie and the groove Cats auftreten. Neben Sängerin Sandra Erne aus Ennetbaden gehört der Lupfiger Ueli Hofstetter am E-Bass zum festen Kern der Band, die an der Feier mit ihren Mitmusikern Loris Dietlin (Gitarre), Dani Zimmermann (Schlagzeug), Cello Hertner (Keyboard), Ernst Buchinger (Trompete), Roman Brügger (Saxofon) und Jürg Piani (Posaune) eine Mischung aus Rhythm and Blues, Funk Rock und Pop spielen werden.

Ueli Hofstetter freut sich sehr aufs Eigefäscht, das vom 19. bis und mit 21. August stattfindet. Nicht nur auf den Auftritt, sondern auch darauf, Bekannte zu sehen und «dass etwas läuft». «Für die Bevölkerung des Eigenamts ist es eine tolle Möglichkeit, sich zu treffen, unterhalten zu werden, sich auszutauschen und einander näherzukommen», sagt er.

Eine Wanderung zur Partnergemeinde war ein Schlüsselerlebnis

Obwohl er in Villigen aufgewachsen ist, ist Ueli Hofstetter der Gemeinde Lupfig eng verbunden, beruflich wie auch privat. Vor 25 Jahren waren er und seine Partnerin auf der Suche nach einem Haus. In Lupfig wurden sie fündig. Hofstetter sagt:

«Ich fühle mich hier sehr zu Hause.»

Ein Schlüsselerlebnis war für ihn die Wanderung mit einigen Dorfbewohnern zur Partnergemeinde Tenna (gehört heute zur Gemeinde Safiental) vor vielen Jahren. «Von da an habe ich mich richtig angekommen gefühlt», erzählt er.

Durch seine Arbeit für die Einwohnerkontrolle, für die Zweigstelle der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau und als Leiter Soziale Dienste auf der Lupfiger Gemeindeverwaltung ist er auch beruflich viel in Kontakt mit den Leuten aus dem Dorf. Er ist in einem 60-Prozent-Pensum tätig, damit genügend Zeit für die Band bleibt.

Schliesslich gibt es mit Auftritten, Songschreiben und -aufnehmen jede Menge zu tun. Und da Bonnie and the groove Cats bei keinem grossen Label unter Vertrag ist, macht die Band von den Buchungen bis zur Vermarktung alles selbst.

Für das Eigefäscht leisten zahlreiche Personen einen Beitrag, so auch die Gemeinderäte Ivano Colomberotto (Lupfig) und Andreas Bender (Birr) (v. l.). Maja Reznicek

Momentan hat Ueli Hofstetter noch zusätzliche Aufgaben. Er ist an der Organisation der Tombola fürs Eigefäscht beteiligt. «Die Preise habe ich mit dem Tourbus eingesammelt», schmunzelt er.

Neben Bonnie and the groove Cats werden am Eigefäscht auch noch weitere Liveacts wie beispielsweise die Rockcoverband Azton, die Popband Brainchild und die Blaskapelle Eigenamt zu sehen und hören sein. Daneben gibt es diverse Festbeizen, Essensstände, Spiel und Spass sowie einen Lunapark.

Ausserdem werden Birr und Lupfig das aufgrund der Coronapandemie verschobene Brötliexamen samt Umzug am Eigefäscht nachholen. Das Festgelände geht von der Mehrzweckhalle in Lupfig bis zum Schulhaus Nidermatt in Birr.

In zehn Jahren mehr als 100 Songs geschrieben

Angefragt für den Auftritt am Eigefäscht wurde Ueli Hofstetter von der örtlichen Kulturkommission, in der er vor einigen Jahren Mitglied war. Dieses Netzwerk zu nutzen, um seiner Band einen Vorteil zu verschaffen, würde ihm allerdings nie in den Sinn kommen, betont er.

Sowieso ist für Bonnie and the groove Cats das kreative Schaffen mindestens genauso wichtig wie das Auftreten. So hat die Band seit ihrer Gründung vor zehn Jahren in ihrem Studio in Brugg über 100 selbst geschriebene Songs aufgenommen. «Ich bin einfach einer, der gerne Menschen hat und gerne Musik macht», schliesst Ueli Hofstetter.