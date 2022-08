BIRR/LUPFIG Drei Aargauer Vereine bringen osteuropäische Kultur ans Eigefäscht An diesem Wochenende wird es in Birr und Lupfig mit dem 750-Jahr-Jubiläum der beiden Gemeinden hoch hergehen. Verschiedene osteuropäische Vereine betreiben eine Festbeiz und freuen sich auf einen spannenden Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern.

Diese Mitglieder vom SV Makedonija waren am Mittwochabend fleissig am Aufstellen des Festzeltes. Deborah Bläuer

Angefangen hat es mit Sport. Vor ein paar Jahren halfen einige Männer einer Gruppe Kinder und Jugendlichen dabei, an einem Fussballturnier in Niederhasli teilzunehmen. Danach haben sich die Helfer auf ein Bier getroffen und alle wollten bezahlen, erzählt Damjan Tanaskoski, Präsident des Sportvereins (SV) Makedonija mit Stammsitz in Birr. «Auf einmal lagen lauter 50er-Noten auf dem Tisch. Da haben wir gesagt: ‹Mit diesem Geld gründen wir einen Verein.›» Und so kam es.

Der 2014 ins Leben gerufene Verein engagiert sich für wohltätige Zwecke. Mittlerweile gehört auch der Jugoslawische Sportfischerverein dazu, der sich vor einigen Jahren mit dem SV Makedonija zusammenschloss, seinen Namen jedoch behielt.

Weihnachtsgeschenke für Schulkinder und Geld für die Kirche

Die 46 Mitglieder des SV Makedonija helfen Menschen und Organisationen in oder aus ihrem Heimatland. So haben sie schon Weihnachtsgeschenke für Schulkinder finanziert und am 28. August werden sie bei einem Anlass der mazedonisch-orthodoxen Kirche in Triengen die Festwirtschaft betreiben und den Gewinn der Kirche spenden.

Auch am Eigefäscht, dem 750-Jahr-Jubiläum der Gemeinden Birr und Lupfig, wird der SV Makedonija eine Festwirtschaft betreiben. Wofür dieser Erlös sein wird, ist noch in Abklärung – schliesslich soll das Geld auch wirklich ankommen. Wahrscheinlich geht es an ein kleines Mädchen, das eine Stammzelltransplantation im Ausland benötigt.

So fing es an: Freiwillige unterstützten Kinder bei der Teilnahme an der Kinderfussball-Weltmeisterschaft Mundialito. zvg

«Das Eigefäscht bedeutet uns viel», erklärt Branislav Turmakoski, Präsident und einziges Mitglied des Jugoslawischen Sportfischervereins, und fügt an:

«Wir verdanken Birr viel, zum Beispiel dürfen wir die Mehrzweckhalle jedes Jahr günstig für unser Fest zum Tag der Frau mieten. Mit unserer Teilnahme am Eigefäscht können wir etwas zurückgeben.»

Beim Zelt des SV Makedonija gibt es typische mazedonische Spezialitäten wie etwa Schweinefleisch pod Sac, dieses wird in einem speziellen Gefäss beidseitig gegart.

Zweimal pro Woche wird trainiert

Nebenan verkauft der albanische Fussballverein FC Falke Bratwürste, Hamburger und Pommes frites. Die rund 50 Mitglieder treffen sich zweimal pro Woche in Lupfig (im Ortsteil Scherz), um zu trainieren.

Zudem nehmen sie an Meisterschaftsspielen teil. Die Männer im Alter von 18 bis 53 Jahren spielen in der 4. Liga des Aargauer Fussballverbands und bei den Senioren.

Statt Fussball gibts beim FC Falke am Eigefäscht gutes Essen in einer warmen Atmosphäre. zvg

Präsident Alimehaj Gani erklärt, was die Gäste erwartet: «Es gibt feines Essen, gute Gespräche und eine warme Atmosphäre.» Die Fussballer freuen sich auf einen spannenden Austausch, neue Leute kennen zu lernen und den Verein der Bevölkerung von Birr und Lupfig näherzubringen.

Nenad Milenkovic, Präsident vom Verein Abrasevic. Deborah Bläuer

Beim Zelt Nummer 19 wird der Folkloretanzverein Abrasevic den Leuten die serbische Kultur zeigen. Der Verein hat zwar seinen Sitz in Wettingen, aber für den Präsidenten und Lupfiger Nenad Milenkovic ist es Ehrensache, am Eigefäscht mitzumachen. Zudem wohnen auch einige weitere der 80 Mitglieder im Eigenamt.

Neben serbischen Spezialitäten wie Cevapcici und Pljeskavica (eine Art Riesen-Hamburger im Fladenbrot) wird es auch Bratwürste und Cervelats geben. Zudem wird eine Band für Livemusik sorgen. «Die Leute sollen sehen, dass wir ein fröhliches Volk sind», sagt Milenkovic. Die Mitglieder von Abrasevic werden gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern tanzen und ausgelassen feiern.