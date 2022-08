Birr/Lupfig «Anspannung davor war extrem hoch»: Eigefäscht lockt 10’000 Menschen an – diese Bilanz ziehen die Veranstalter Nach vier Jahren Planung ging am Wochenende das 750-Jahr-Jubiläum von Birr und Lupfig über die Bühne. André Keller, Medienverantwortlicher des Organisationskomitees, über Highlights, Herausforderungen und Wermutstropfen.

Die Lage der Showbühne war gemäss Keller nicht optimal. Bild: Irene Hung-König

Gewisse Zelte sind bereits verschwunden. «Ein Teil der Vereine hat schon am Sonntagabend angefangen, aufzuräumen», erklärt André Keller am Montag. Als der Medienverantwortliche im Organisationskomitee des Eigefäschts mit der AZ telefoniert, ist der Abbau des dreitägigen Jubiläumsevents von Birr und Lupfig in vollem Gange. Den Veranstaltern fällt damit auch ein Stein vom Herzen:

«Wenn man einen Anlass vier Jahre lang organisiert, ist die Anspannung davor natürlich extrem hoch.»

Dass die beiden Gemeinden zusammen ein Fest veranstalten, sei etwas Neues gewesen: «Wir wussten nicht, wie es kommt: Funktioniert das gemeinsam und wie wirkt es auf die Bevölkerung?» Umso glücklicher sei man mit dem effektiven Ausgang der Veranstaltung.

Am Samstagabend war das Angebot der Beizli ausverkauft. Bild: Irene Hung-König

Genaue Besucherzahlen zu nennen, sei wegen des breiten Festgeländes und dem ständigen Kommen und Gehen zwar schwierig, trotzdem sagt Keller: «Wir haben in den Vorbereitungen mit 8000 Leuten gerechnet – es waren aber deutlich mehr, sicher 10’000.»

Alle «Lösli» waren bis am Samstagabend verkauft

Auch sonst kann André Keller eine «absolut positive Bilanz» zum Anlass ziehen. Zwischenfälle verzeichneten die Veranstalter kaum. «Zwei-, dreimal mussten wir einen Krankenwagen rufen, vor allem wegen Wespenstichen.» Es habe aber weder Beschädigungen noch Polizeieinsätze gegeben. «Die Stimmung war sehr friedlich.» Dies, obwohl der Andrang so gross war, dass am Samstagabend das Angebot der Beizli genauso ausverkauft war wie die 20’000 «Lösli» der Tombola.

Zudem habe es im Programm einen «ganzen Haufen kleiner Highlights» gegeben. Als Beispiel nennt Keller etwa den Auftritt des Zürcher Filmorchesters am Sonntagabend:

«Mehrere hundert Personen besuchten die Show und es gab Standing Ovations.»

Besonders hebt das OK-Mitglied aber einen anderen Aspekt des Anlasses hervor: «Unser Motto ‹Wir feiern. Gemeinsam› war kein Lug und Trug, sondern die Wahrheit. Wir haben über die Gemeinden und Kulturen hinweg gemeinsam etwas erlebt.»

Das Wetter zeigte sich insbesondere am Brötliexamen von seiner feuchten Seite. Bild: Irene Hung-König

Doch es gab auch Herausforderungen zu meistern: «Wir hatten alles an Wetter: vom starken Regen bis zur Hitze.» Gerade das Brötliexamen am Samstagmorgen erlebte feuchte Phasen. «Zum Glück hat die Witterung nicht das ganze Fest durcheinandergebracht.»

«Es hätten mehr Bahnen sein dürfen»

Etwas enttäuscht seien die Veranstalter bei der Zusammenstellung des Lunaparks gewesen. «Es hätten mehr Bahnen sein dürfen. Die Schausteller haben wohl lange keine Anlässe mehr gehabt und waren jetzt, wo vieles stattfindet, ausgeschossen.» Als Wermutstropfen auf Seiten der Infrastruktur bezeichnet Keller zudem die Lage der Showbühne:

«Weil sie am Ende der Festmeile lag, gab es wenig Durchlaufpublikum.»

Teilweise hätten die 18 Acts deswegen wenige Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt.

Der Lunapark zog ein grosses Publikum an, konnte die Veranstalter mit seinen Bahnen aber nicht überzeugen. Bild: Irene Hung-König

Nichtsdestotrotz erhielten die Veranstalter zahlreiche positive Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern – auch noch bei den Aufräumarbeiten am Montag. Bis zum nächsten gemeinsamen Anlass soll deshalb nicht allzu viel Zeit vergehen: «Es wäre schön, etwas Ähnliches wie das Eigefäscht – vielleicht als Dorffest – in einer Regelmässigkeit nochmals zu machen.»