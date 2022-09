Birr/Lupfig 12-jährige Lupfigerin gewinnt an Tombola eine Vespa Am Samstag, 17. September, fand die Übergabe des Hauptgewinns der Tombola vom Eigefäscht statt. Neben der Gewinnerin und ihrer Mutter waren auch ein Vertreter der Firma, die den Hauptpreis gesponsort hat, und ein Gemeinderat anwesend.

Ivano Colomberotto (von links), Livia Rakonic, Richard Schmidlin und Iduna Rakonic sind bei der Preisübergabe zugegen. zvg

Das 750-Jahr-Jubiläum von Birr und Lupfig wurde mit dem Eigefäscht gross gefeiert. Am dreitägigen Anlass Mitte August fand unter anderem auch eine Tombola statt, an der 20'000 Lose verkauft wurden.

Insgesamt konnten 2000 Preise gewonnen werden. Zu den Toppreisen gehörten vier Notebooks, ein Drucker, ein Satz Winterreifen und ein E-Roller.

Preisverleihung fand beim Sponsor statt

Den Hauptpreis, eine Vespa GTS 125 Swiss Edition, gewann die 12-jährige Livia Rakonic aus Lupfig. Die Übergabe fand am Samstag in den Geschäftsräumlichkeiten des Sponsors des Hauptpreises, der Ofrag Retail, Verkauf und Service, in Lupfig statt.

Die Preisverleihung wurde von Gemeinderat Ivano Colomberotto als Vertreter des Organisationskomitees des Eigefäschts und von Richard Schmidlin, Store Manager bei Ofrag Retail, vorgenommen und die frischgebackene Vespa-Besitzerin und ihre Mutter Iduna Rakonic erhielten erste Instruktionen und Tipps.

Weil Livia Rakonic erst 12 Jahre alt ist, darf sie allerdings nicht mit dem Fahrzeug herumfahren. Die Familie ist sich noch nicht ganz im Klaren, was sie mit der Vespa machen wird und wird dies familienintern noch besprechen.